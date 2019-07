– Vi har fokusert på å tilrettelegge for barnefamilier.

Det sier Morten Dahl Sebjørnsen.

Siden januar 2018 har prosjektlederen jobbet med Tall Ships’ Races.

Den internasjonale seilkonkurransen arrangeres årlig i flere ulike byer i Europa. I år er Bergen blant vertskapsbyene, og venter mer enn 500.000 besøkende mellom søndag 21. og onsdag 24. juli.

– Det blir større enn det har vært tidligere, forteller Sebjørnsen.

Han har lagt spesielt vekt på å legge til rette for barnefamilier og unge voksne.

– Jeg ønsker at det skal være et arrangement som treffer et bredt publikum, sier Sebjørnsen, som lover folkefest.

Her er fem gratis aktiviteter under Tall Ships’ Races for hele familien:

Fakta: Hva er Tall Ships’ Races? Arrangementet åpner offisielt søndag 24. juli klokken 10.00. Det avsluttes onsdag 24. juli på formiddagen, da forlater skutene Vågen.

De to beste dagene å besøke arrangementet er mandag 22. juli og tirsdag 23. juli.

Regattastart fra Fedjeflaket til Danmark er torsdag 25. juli kl. 08.00, hvis været tillater det.

Hovedformålet med Tall Ships’ Races er seilopplæring for ungdom og vennskap på tvers av land og skuter.

Under konkurransen er det ikke lov å bruke motor, kun seil. Men ikke alle etappene er konkurranse. På søndag kommer skutene fra Fredrikstad, som ikke er en konkurranseetappe.

Skutene kommer fra fire ulike verdensdeler. Land som er representert er blant annet: Brasil, Mexico, Oman, og Vanuatu.

1. Hiv og hoi på Bradbenken

SCANPIX (ILLUSTRASJON) (ARKIV)

Sted: Bradbenken ved Skur 7

Hva? I sjørøverbyen skiller verken store eller små seg ut om man vil kle seg ut. På området er skuespillere utkledd som sjørøvere, barna kan få leketatoveringer, lære knuter og lage lekebåt.

Det er også flere muligheter for å sette seg ned og ta en pust i bakken, barnevognparkering og ammekafé.

2. La dansefoten svinge

Hansen, Tom / NTB scanpix (ARKIV)

Sted: Koengen

Hva? Det er mange musikalske innslag fra søndag til og med tirsdag under Tall Ships' Races.

Spesielt tilpasset barn unge, er konsertene fra klokken 14.00 til 15.00 på Koengen. MGPjr-vinnerne Vilde og Anna (2016) og Emma og Anna (2019) skal blant annet stå på scenen.

For de litt eldre barna, så vel som de voksne, skal Halie og Kakkmaddafakka spille på Koengen søndag 21. juli henholdsvis klokken 20.00 og 22.00.

3. Lær noe nytt

Paul S. Amundsen / Frilans (ARKIV)

Sted: Holbergskaien ved Skur 14

Hva? Det blir ikke bare sjø- og skutemoro i sentrum.

Blant aktivitetene som ikke er typisk for Tall Ships' Races, er skateboard. Betongpark stiller med to ramper, skateboard og hjelm til de som har lyst å prøve – under veiledning.

I samme område er trampolinepark, men den koster 50 kroner pr. dag. Hoppe gratis kan man derimot gjøre i hoppeslottet på Koengen, hvor det også er brettspill som sjakk, for dem som vil la bena hvile.

4. Finn frem kikkerten – og se innseilingen

Jo Straube (ARKIV)

Sted: For eksempel foran Rothaugen skole i Sandviken

Hva? Over 60 skuter kommer seilende fra Fredrikstad, de fleste søndag 21. juli mellom klokken 10.00 og 14.00. Det er et ganske spektakulært syn – i alle fall hvis man vet om de beste utsiktspunktene.

Foran Rothaugen skole er det panoramautsikt, god plass og ingen biltrafikk.

5. Bli kjent med seilerne og skipene

ELLIOT MARKS / WALT DISNEY PICTURES (ARKIV)

Sted: Langs Vågen, fra Nyrkirkekaien på Nordnes-siden til Festningskaien på Bryggen-siden

Hva? Av de 2000 menneskene som kommer seilende, er flesteparten ungdom i alderen 15–26 år. Man kan se mange av skutene godt fra kaiene, men de er også åpen for publikum som ønsker å komme om bord.

Ifølge prosjektleder Morten Dahl Sebjørnsen er disse skipene blant de mest spennende skipene å besøke:

«Shabab Oman» fra Oman, militærskute. Litt underholdning om bord.

«Dar Mlodzieży» fra Polen, den 3. største skuten i verden.

«Cuauhtémoc» fra Mexico, militærskute. Har blankpolert messing og alle seilerne er uniformerte.