De evakuerte får nå dra tilbake. Politiet skal etterforske brannen.

I 17.30-tiden søndag rykket nødetater ut etter en melding om at en hytte i Agasøstervegen på Rubbestadneset sto i brann. Tre kvarter seinere opplyste politiet at brannen hadde spredd seg og at området ville bli evakuert.

– Vi har nettopp fått melding om at de har kontroll. Det har blusset litt opp i den opprinnelige hytten igjen, så de konsentrerer seg om den nå, forteller vaktleder John Helle ved 110-sentralen i 19.30-tiden.

Hytten er totalt nedbrent, i tillegg til et område på 40-50 mål, opplyser politiet klokken 21.40.

– Forhindret trolig spredning

Fem personer fikk i seg røyk fra brannen, og ble ivaretatt av helsepersonell. En person er kjørt i ambulanse til legevakt, de fire andre er undersøkt og klarert av ambulansepersonell på stedet.

Personen som ble fraktet til legevakten på grunn av røykinhalering forhindret trolig ytterligere spredning av brannen ved å lage en branngate, skrev politiet i en Twitter-melding klokken 21.40.

Bård Bøe

30 personer ble evakuert

Politiet oppretter straffesak og etterforskningen vil forsøke å kartlegge hva som er årsaken til at brannen oppsto.

– Det er standard prosedyre. Akkurat nå har vi ingen indikasjon på hva som er årsaken til brannen, sier operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Vest politidistrikt.

Ifølge politiet ble omtrent 30 personer evakuert til en kai på østsiden av øyen. Det er også flere som har kjørt vekk fra øyen selv, forteller Hillveg.

Disse får nå lov til å dra tilbake.

Det var ikke folk på hytten der brannen startet, opplyser politiet.

Bård Bøe

Sendte tankbil fra Stord

Kort tid etter at brannen ble meldt sa vaktleder Christer Gilberg ved 110-sentralen Sunnhordaland at de var bekymret for en butanbeholder i en bod, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt hytten.

Ifølge Gilberg startet nødetatene med utvendig slukking. Fokuset var å begrense skaden på området rundt hytten og hindre spredning.

– Vannforsyning er et stort problem, så det er en tankbil på vei fra Stord. I tillegg jobber vi med å få tak i en pumpe for å pumpe opp sjøvann, sa Gilberg i 17-tiden.

Både skogbrannhelikopter og styrker fra Sivilforsvaret ble kalt ut for å bistå i slukningsarbeidet. Litt etter klokken 19 returnerte skogbrannhelikoptrene.

Finnås Kraftlag melder at enkelte kunder i området er uten strøm på grunn av brannen.

Brannvesenet og Røde kors blir på stedet utover kvelden, opplyser politiet.