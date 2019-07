– Vi har nettopp fått melding om at de har kontroll på brannen, sier vaktleder John Helle i Brannvesenet.

I 17.30-tiden søndag rykket nødetater ut etter en melding om at en hytte i Agasøstervegen på Rubbestadneset sto i brann. Tre kvarter senere opplyste politiet at brannen har spredd seg og at området ville bli evakuert.

Kl. 19.36 forteller vaktleder John Helle i Brannvesenet at brannen er under kontroll.

– Det har blusset litt opp i den opprinnelige hytten igjen, så de konsentrerer seg om den nå, sier Helle.

Ifølge politiet er 30 personer er evakuert til en kai på østsiden av øyen. Disse blir værende til situasjonen er helt avklart, opplyser politiet.

Tre personer er eksponert for røyk, og blir ivaretatt av ambulansepersonell. Det er også flere som har kjørt vekk fra øyen selv, forteller operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Vest politidistrikt.

– De er mannsterke der ute, og arbeider hardt for å få alt under kontroll, sier Helle.

Evakuerer

Skogbrannhelikopter og styrker fra Sivilforsvaret ble kalt ut for å bistå i slukningsarbeidet.

– Akkurat nå ser det ut som de klarer seg uten helikopter, så skogbrannhelikoptrene returnerer til basen. De vil være klar til å dra ut igjen dersom det blir behov, sa Helle like før klokken 19.30.

I 18-tiden sa operasjonsleder Hillveg at de ikke har oversikt over hvor mange som befinner seg i området, men at de ville evakuere alle på østsiden av øyen.

– Per nå har vi snakket med én hytteeier som har blitt bedt om å kjøre hjemover, sa Hillveg da.

Det var ikke folk på hytten der brannen startet, opplyser politiet. Hytteeiere i området ble bedt om å ta kontakt.

Rundt klokken 18.15 meldte Finnås Kraftlag at kunder i områdene Brakadal og Agasøster er uten strøm på grunn av brannen.

Maskin fra Torp og Ljosland på tur til Bømlo for å bistå. pic.twitter.com/gidbhvYXn8 — Skogbrann Helikopter (@SkogbrannHeli) July 14, 2019

– Bekymret for butanbeholder

Kort tid etter at brannen ble meldt, sa Gilberg at de var bekymret for en butanbeholder i en bod ved hytten.

– Vi var bekymret for en butanbeholder i hytten, men jeg vet ikke noe mer om den enda, sa Gilberg.

Ifølge Gilberg startet nødetatene med utvendig slukking. Fokuset var å begrense skaden på området rundt hytten og hindre spredning.

– Vannforsyning er et stort problem, så det er en tankbil på vei fra Stord. I tillegg jobber vi med å få tak i en pumpe for å pumpe opp sjøvann, sa Gilberg i 17-tiden.