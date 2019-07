En person er foreløpig hentet opp av vannet. Fire er foreløpig ikke gjort rede for.

Nødetatene rykker ut til Sandviken etter at fem personer skal ha havnet i Byfjorden.

– Vi vet at det er en person som er tatt opp av en privat båt. Det skal ha vært fem i vannet totalt. Hendelsesforløpet er uvisst. Vi har fått kontakt med den som har kommet seg opp, og han vil kunne fortelle mer, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

I en Twitter-melding skriver politiet at personen er «godt kjent for å gi falskmeldinger», men at politiet inntil videre jobber vi videre på stedet for å få avklart hva som har skjedd.

Redningsaksjonen ledes og koordineres av HRS.

– Foreløpig er det ikke så mye vi vet. Det pågår et søk i Byfjorden etter fire personer. Vi har redningsskøyter og sivile fartøy i søk. I tillegg har vi luftambulansen og et redningshelikopter fra Florø. Luftambulansen fra Bergen er der allerede, sier redningsleder Thoralf Juva i Hovedredningssentralen.

Politiets innsatsleder på stedet forteller like før klokken 7 at det foreløpig ikke er gjort noen funn.

– Status er at redningsaksjonen fortsetter med full styrke. Fire er fremdeles i sjøen og savnet. Vi benytter ressurser fra alle nødetatene i søket, sier innsatsleder Geir Hitland. – Har det noe innvirkning at personen som har blitt hentet opp har en forhistorie med falske meldinger?

– Aksjonen bærer ikke preg av det. Vi fortsetter med full styrke til vi har fått bekreftet det ene eller det andre.