Podkast: – Trym Aafløy blir misforstått av kritikarane sine

I STUDIO: Gerd Margrete Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll held deg oppdatert på denne vekas store (og små) saker i siste utgåve av podkasten «Nokon må gå». Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

Denne veka handlar det om klima, meiningsmålingar, Brass-NM og bergenspolitikk i «Nokon må gå».

Ifølgje Klimakur 2030, må me ete mindre kjøt og meir fisk. Senterpartiet har reagert sterkt.

– Det verkar som om Senterpartiet ikkje har ein plan for norsk landbruk, seier Jens Kihl.

Bergen har fått ein ny byråd, men det som har skapt mest debatt i Bergen denne veka, var FNBs Trym Aafløy. Før helga skreiv han eit innlegg i BT som skapte storm.

– Det var litt vanskeleg å forstå kva bodskapen var her, men eg trur mange av kritikarane har misforstått Aafløy litt, seier Morten Myksvoll.

I den faste spalta «Å Vestland», vil Jens Kihl denne gong snakke om korpskulturen som er spesielt sterk i Nordhordland.

Gerd Margrete Tjeldflåt avslører kvifor ho er redd for å snakke om korps.

– Fordi eg får mange fiendar, både ute i verda og i min eigen svigerfamilie, les ho opp frå eit ferdigskrive manus.

Publisert: Publisert: 7. februar 2020 10:29

