DSB kontakter fem nye forhandlere om skotørker etter dødsbrannen

Fortsatt ikke omsetningsforbud, men forhandlere bes om å ta ansvar.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

KRIPOS: Etterforskere fra Kripos kom til Bergen for å være med på undersøkelsene av huset i Skranevegen i Ytrebygda. Brannen i huset startet lørdag morgen 4. januar. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Sist uke skrev BT at Europris stopper salget av en skotørker av samme type som trolig forårsaket dødsbrannen i Ytrebygda lørdag 4. januar i år.

Moren i huset og hennes tre døtre på 7, 9 og 14 år omkom.

Elektrisk feil på en skotørker som var i vaskerommet i huset er pekt ut som den høyst sannsynlige årsaken til brannen.

TENTE LYS: Kort tid etter brannen ble det tent lys utenfor boligen i Skranevegen i Ytrebygda. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Oppgir typen

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal den aktuelle skotørkeren være kjøpt på Europris, som har over 260 butikker i Norge.

En talsmann for kjeden har likevel poengtert overfor BT at det ikke er avklart at skotørkeren ble solgt i en av deres butikker.

Tirsdag sendte DSB brev til fem andre forhandlere som de har fått oppgitt at muligens omsetter samme type skotørkere.

Det gjelder Jernia, Sparkjøp, Ellos, Power og CDON.

Disse vil få beskjed om at det aktuelle apparatet er en Tristar skotørker, type SH-2521ER.

– Tar på største alvor

– Vi er orientert om denne tragiske saken. Vi er i en tidlig fase av vår evaluering. Denne saken tar vi på største alvor, sier HR-direktør Yvette Bisschop hos produsenten Tristar.

– Vi gransker opplysningene i saken og samarbeider tett med relevante aktører. Fram til vi får mer klarhet i saken, vil vi unngå spekulasjoner og vil ikke komme med flere uttalelser, tilføyer hun.

Forpliktelser

DSB gjør forhandlerne av skotørkeren oppmerksomme på forpliktelsene til selv å ta ansvar «hvis de tror eller vet at de omsetter et farlig produkt».

– De skal på selvstendig grunnlag gjøre tiltak. Det er på basis av dette Europris har stoppet salget, heter det.

KRIMTEKNISK: Undersøkelser tyder på at brannen i Ytrebygda startet i en skotørker. Bildet viser en krimtekniker i arbeid like etter brannen. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Samtidig er det ikke kommet definitive konklusjoner fra brannetterforskerne, opplyser direktoratet til BT tirsdag.

– For å fatte vedtak om omsetningsforbud, må vi som myndighet kunne påvise at et produkt er farlig. En enkelt brann i ett produkt er ikke tilstrekkelig, til tross for et tragisk utfall.

Hemmelig antall

DSB vet hvor mange skotørkere av den aktuelle typen Europris har solgt, men går ikke ut med det så lenge saken er under behandling.

Om andre forhandlere har solgt slike tørkere, og eventuelt hvor mange, vet direktoratet ennå ikke.

Fakta Forskrift om elektrisk utstyr I forskriften heter det bl.a. i paragraf 13: «En importør som har grunn til å tro at et lavspenningsutstyr som er brakt i omsetning ikke er i samsvar med forskriften, skal straks treffe nødvendige korrigerende tiltak for å bringe lavspenningsutstyret i samsvar med forskriften, eller om nødvendig trekke tilbake eller tilbakekalle lavspenningsutstyret.»

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 21:31 Oppdatert: 6. februar 2020 22:00

