På søndag blir det jordskredfare i Vestland

NVE har sendt ut gult farevarsel.

JORDSKRED: Foreløpig gjelder det gule farevarselet for Vestland fylke, Trøndelag og deler av Nordland. Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat

Fra søndag kveld til og med mandag kveld er det ventet mye nedbør på store deler av Vestlandet.

I tillegg skal temperaturen øke, og det skal bli mye vind. Dette vil føre til snøsmelting i fjellet og jordskredfare flere steder, varsler Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

De har derfor sendt ut et gult farevarsel for Vestland fylke lørdag formiddag.

– Det vil komme ganske mye regn på områder i fjellet hvor det ligger snø. Akkurat hvor dette treffer er for tidlig å si ennå, men vi vil trolig få mer detaljerte prognoser lørdag ettermiddag, sier Mads Peter Dahl, vakthavende ved jordskredvarslingen ved NVE.

Lokalt kan det komme opptil 100 millimeter på ett døgn, og på Vestlandet er det ventet at snøgrensen vil stige til opp mot 1500 meter over havet.

Fakta Dette betyr gult farevarsel Noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme.

Lokale oversvømmelser og/eller skader på grunn av raskt økende vannføring i bekker og småelver, isgang, is i bekker og elveløp.

Spesielt stor vannstand og vannføring i forhold til hva som er normalt for årstiden. Gult nivå er det laveste av NVEs varslingsnivåer. Kilde: varsom.no

«Hold deg unna bratte skråninger»

NVE råder folk til å holde seg unna bratte skråninger, i tillegg til bekker og elveløp der det kan være mye vann.

I tillegg bør du sørge for at stikkrenner, kummer og andre vannveier er fri for snø og is, grus, søppel og løv.

«Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred», skriver de på sine sider.

