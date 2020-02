Flere personer isolert etter ras på Osterøy

Flere bygder nord på Osterøy er isolert.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

STORT RAS: Jordraset har tatt med seg flere trær, store steiner og autovernet på vei ned mot Kallestadsundet. Foto: BT-tipser

Natt til Søndag gikk det et stort jordras over Fylkesvei 5406 på Osterøy i Vaksdal kommune.

Ifølge Vegtrafikksentralen er raset 15–20 meter bredt og tre meter høyt.

Flere bygder på nordsiden av Osterøy er isolert etter raset. Bare i området Træet i Kallestadvegen anslår politiet at omtrent 15 personer er isolert.

– Stort ras

Politiet har ikke oversikt over hvor mange personer totalt som er berørt av raset.

Raset gikk 200 meter vest for Kallestad bro, og sperrer to veier.

– Det er et stort ras. Vi skal ut for å sjekke området når det lysner. Ut fra hvor høyt oppe raset har gått, vil det bli vurdert om det er behov for geolog, sa trafikkoperatør Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen i 08.30-tiden søndag.

Ingen skadet

Det er ikke meldt om strømbrudd eller personskader i forbindelse med raset.

Sangolt opplyser at veivesenet vil komme med en ny oppdatering om hvor lang tid rydningsarbeidet vil ta, i 12-tiden søndag.

Berit Anne Kallestad er en av beboerne i Kallestadvegen, og var ved raset søndag morgen.

– Vi så på fjernsynet at det hadde gått ras. Vi fikk sjokk, og måtte gå opp for å se. Det har gått over begge veiene, både kallestadvegen og hovedveien, sier hun.

Kallestad forteller at det ikke er første gangen det går ras i området.

– Dette er tredje gangen det har gått ras her, som jeg kan huske. Vi liker ikke når det er sånt vær som det var i går. Det er stygt oppi lien der, med mye løse steiner.

Publisert Publisert: 16. februar 2020 10:25 Oppdatert: 16. februar 2020 10:48