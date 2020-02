Flere bygder isolert etter ras på Osterøy

Flere bygder nord på Osterøy er isolert. Kommunen vurderer å sette inn lekter.

STORT RAS: Jordraset har tatt med seg flere trær, store steiner og autovernet på vei ned mot Kallestadsundet. Foto: John Olav Ørnes

Natt til søndag gikk det et stort jordras over Fylkesvei 5406 på Osterøy i Vaksdal kommune.

Ifølge Vegtrafikksentralen er raset 15–20 meter bredt og tre meter høyt.

Raset gikk 200 meter nord for Kallestad bro, og sperrer både fylkesveien og den kommunale veien som går under broen og videre sørover.

Ved 13-tiden søndag var geolog underveis for å sjekke raset.

Like etter meldte Vegtrafikksentralen at veien forblir stengt søndag:

– Massene er ustabile og det er varslet store nedbørsmengder. Dette handler om sikkerheten for mannskapene, sier trafikkoperatør Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen vest.

– Stort ras

Flere bygder er isolert av raset. I følge rådmann Atle Fasteland i Vaksdal er et femtitalls mennesker berørt i bygdene Toskedalen, Gammersvik, Grøsvik og Træet.

MØRKT: Da beboerne i Kallestadvegen gikk ut for å se på raset natt til søndag, var det mørtk og uoversiktlig. Foto: BT-tipser

Kommunen legger nå planer for transport av de innesperrede.

– Vi ser på muligheten for å sette inn båt og vurderer også å leie inn en lekter som kan frakte biler over til fastlandet, sier Fasteland.

Beboerne er varslet om raset via SMS og skal få ny SMS når kommunen har landet løsninger for nødtransporten.

Det er ordinært anløp av rutebåt til Gammesvik søndag ettermiddag. Båten går videre til Stamnes på fastlandet. Beboere kan dermed komme seg ut, men får ikke med seg bil, før kommunen eventuelt setter inn en lekter.

Ingen skadet

Det er ikke meldt om strømbrudd eller personskader i forbindelse med raset.

Berit Anne Kallestad er en av beboerne i Kallestadvegen. Hun var ved raset søndag morgen.

– Vi så på fjernsynet at det hadde gått ras. Vi fikk sjokk, og måtte gå opp for å se. Det har gått over begge veiene, både Kallestadvegen og hovedveien, sier hun.

Kallestad forteller at det ikke er første gangen det går ras i området.

– Dette er tredje gangen det har gått ras her, som jeg kan huske. Vi liker ikke når det er sånt vær som det var i går. Det er stygt oppi lien der, med mye løse steiner.

– Tok med seg autovernet

John Olav Ørnes bor like ved rasstedet. Han forteller at han lå og sov da raset gikk.

– Jeg ble oppringt av 110-sentralen som lurte på om det gikk bra. Da sto jeg opp og gikk ut for å se. Det første jeg så var et stort juletre, og at raset hat tatt med seg en stor del av autovernet, sier Ørnes.

Dette er andre gang han opplever at det går ras i området. I 2007 lå han også og sov da det gikk et stort ras omtrent 200 meter fra huset.

– Jeg er ikke særlig bekymret. Terrenget er formet slik at huset mitt ikke er i faresonen, sier han.

