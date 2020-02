Slik var stormfloen - minutt for minutt

- Eg er litt skuffa faktisk

UROA: Sjølv om Kristin Richter synes det var spennande å følgje med på floa, er ho uroa for at dette skal skje oftare i framtida FOTO: Kyrre Fitje

Klimaforskar Kristin Richter frå Norce vedkjenner at ho er litt skuffa etter flotoppen 00.06.

- Eg er litt skuffa faktisk. Men det var veldig høg vasstand likevel, seier ho.

Ho er likevel imponert over arbeidet som er lagt ned for å beskytte Bryggen.

- Her har kommunen fulgt med i timen. For 15 år sidan var problemet her at vatnet kom inn på Bryggen frå undersida av kaien. Det slapp vi denne gangen. Ellers er alt veldig profesjonelt utført her i natt.

Richter er likevel uroa over at dette er noko ein må venne seg til i framtida.

- Det er kjekt å får vere med på dette. Men tanken på at dette er noko som kjem til å skje oftare i tida som kjem, er med oss i bakhovudet.

- Vi kan forske så mykje vi vil, men vi må no arbeide med myndigheitene på konkrete tiltak for å forberede oss på tida som kjem.