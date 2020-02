Må sprenge bort snøskavler med dynamitt for å få folk hjem fra fjellet

FAST I FJELLET: Aslak Linde har vært innestengt på Haukeliseter fjellstue siden søndag. Nå blir det enda et døgn uten mulighet til å komme seg vestover og hjem. – Jeg er kiteinstruktør og er her ofte, men sjelden at været er så voldsomt, sier han. Foto: Håkon Aarthun