Årets første nordiske sommerdag på Vestlandet

Mellom klokken 13 og 14 tirsdag ble det målt 20,0 grader på Florida i Bergen.

Tirsdag ble det målt 20 grader i Bergen. Foto: Rune Sævig

For å kvalifisere til en nordisk sommerdag må gradestokken bikke 20 grader, og det skjedde tirsdag 21. april i Bergen.

– Er det uvanlig at det er så varmt i april?

– Nei, det er ikke uvanlig, men det er ikke hvert år at det skjer. Enkelte år har vi vært langt ut i juni før vi har bikket 20 grader, sier statsmeteorolog Ingmar Vikane ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Klokken 14.23 tirsdag hadde temperaturen sunket til 19,3 grader, og meteorologen tror ikke temperaturen stiger mer i løpet av tirsdagen.

– Nå har det begynt å trekke litt fra nordvest, og da vil temperaturen holde seg slik den er nå en time eller to. Men onsdag er det sjanse for at det kan bli samme temperatur som i dag, sier Vikane.

Ulrikens topp i solskinn på årets første nordiske sommerdag. Foto: Rune Sævig

Han forteller at når været er slik det er nå, så vil gjerne vinden trekke inn fra havet ved 12–13-tiden på dagtid, og det demper temperaturen.

– Nå har høytrykket vært helt perfekt plassert, og det har vært lite skyer og stabilt og fint vær. Men det blir kjøligere på torsdag. Høytrykket svekkes, og det blir litt mer skyer og en liten forandring i luften, forklarer han.

– Er det over da?

– Hvis man sitter i en lun krok i le for nordavinden, er det mye sol fremdeles. Fredag blir det frisk nordavind på kysten, og det blir litt mer vekslende skydekke, sier statsmeteorologen.

Allerede onsdag kveld kommer skyene.

– Men det er om kvelden, så det ødelegger ikke for morgendagen, sier Vikane tirsdag ettermiddag.