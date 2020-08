Flesland har fått teststasjon

– All smitten i Bergen kan spores direkte eller indirekte til utlandet.

Publisert Publisert I dag 13:49

Den nye teststasjonen er Norges første på en flyplass. Foto: Tuva Åserud

Søndag ettermiddag åpnet Bergen kommune et testsenter for koronavirus på Bergen lufthavn Flesland. Senteret er det første i sitt slag i Norge, og har kapasitet til å teste én person i minuttet.

– Vi ser at all smitten i Bergen kan spores direkte eller indirekte til utlandet. Derfor åpner vi et senter her, slik at bergensere som kommer hjem fra utlandet og turister kan teste seg, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) da han åpnet senteret.

Valhammer møtte pressen sammen med helsebyråd Beate Husa (KrF) og medisinsk fagsjef i kommunen, Trond Egil Hansen.

Oppfordrer alle til å teste seg

Passasjerene med KL1187 fra Amsterdam, som landet på Flesland kvart over ett søndag ettermiddag, var de første som kunne teste seg for covid-19 på Bergen lufthavn. Testsenteret er plassert i ankomstområdet på utenlandsterminalen, like ved tax free-butikken.

En tysk utvekslingsstudent var den eneste som valgte å teste seg i det nye senteret på Flesland. Foto: Tuva Åserud

Så lenge BT var til stede, var det bare én som testet seg. BT får opplyst at søndag ettermiddag at totalt 17 personer benyttet seg av tilbudet. Stasjonen stengte klokken 15.30 søndag.

Fungerende etatsleder for helsetjenester, Merethe Brattetaule, sier de er fornøyde med hvor mange som testet seg første dag. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Mike og Fee Paul fra Stuttgart i Tyskland var blant passasjerene som kom. De skal på en tre ukers ferie i Norge, men mente det ikke var nødvendig å teste seg.

– Vi har ikke hatt noen symptomer, og det har vært lite smitte der vi kommer fra. Men det er veldig bra at folk kan teste seg på flyplassen, sier Fee Paul.

Fee og Mike Paul fra Tyskland mente det ikke var nødvendig å teste seg, blant annet fordi de kommer fra et område med lite smitte. Foto: Tuva Åserud

– Statusen endrer seg

Helsebyråd Husa oppfordrer alle bergensere som har vært på tur til å teste seg. Det gjelder også dem som har vært i land såkalt grønne land med lave smittetall.

– Vi har sett at statusen endrer seg, og det kan være smitte på steder som er blitt ansett for å være rimelig trygge, sier Husa til BT.

– Istedenfor å gå i tax free-butikken skal folk teste seg for covid-19?

– Folk må få lov til å gjøre begge deler, men jeg vil virkelig anbefale å teste seg, sier Husa.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) ønsker at flest mulig skal teste seg på det nye testsenteret på Flesland. Foto: Tuva Åserud

Hun understreker at personer kommer fra røde land fortsatt skal i karantene, selv om de skulle teste negativt på en test på Flesland.

De som har testet seg på Flesland, vil få svar etter én til tre dager. De norske som tester seg kan logge inn på Min helse og få svar, ens de utenlandske vil bli oppringt.

– Finnes ikke grønne land

Byrådsleder Roger Valhammer har tidligere uttalt til BT at kommunens strategi er å teste flest mulig. Han sier at de i Bergen kommune ikke forholder seg til «grønne land».

– Vår medisinske fagsjef omtaler grønne land som gule. Det handler litt om at det å omtale et land som grønt, signaliserer at det ikke er noen fare – at det er trygt. Hvis vi skal bruke trafikklysanalogien, synes vi man bør si at de såkalte trygge landene er gule. Både fordi mange av disse landene har mer smitte og raskere stigning enn Norge, og fordi et land plutselig kan gå over til rødt. Det har vi jo sett, sier Valhammer.

Birte Rosenborg Bårtvedt og Merethe Lande jobber på den nye teststasjonen. Foto: Tuva Åserud

Han mener at blant annet regjeringen burde vært tydeligere i sine reiseråd i sommer.

– Jeg synes det burde vært mye tydeligere kommunisert at det heller ikke anbefales å reise til grønne land. At også disse landene innebærer en risiko, en risiko folk ikke bør ta i den situasjonen vi er i nå, sier Valhammer.

Byrådslederen innrømmer at han er litt bekymret for hvordan smitten utvikler seg. Foto: Tuva Åserud

Byrådslederen innrømmer han er litt bekymret for hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg nå som folk skal tilbake på jobb og alle studiestedene åpner igjen.

– Jeg er nok mer bekymret enn hva jeg var bare for noen dager siden, i hvert fall for en uke siden. Vi har hatt litt lave skuldre i sommer, meg selv inkludert. Men kanskje det er bra, sånn at vi er klare for en litt tøffere høst, sier Valhammer.