Askøy kommune erkjenner avvik ved høydebasseng.

Askøy kommune oppdaterte tirsdag med siste nytt rundt smitteepidemien grunnet forurenset vann.

De skriver i en pressemelding at de nå har tettet en luke i høydebasseng 125.

Dette er et annet enn høydebassenget enn det omtalte bassenget i Øvre Kleppe, hvor det fredag ettermiddag ble funnet E. coli-bakterier i vannet.

Oppdaget brist

BT og flere andre medier skrev om luken i basseng 125 mandag.

Mandag oppdaget Vann og Avløp i Askøy kommune bristen da VG laget en sak om dette. Kommune oppdaget først da et åpent hull inn til dette høydebassenget. Dette hullet er nå tettet.

Bård Bøe

Har tettet luken

«Hullet er en flomluke, og bassenget er konstruert slik at når bassenget er fullt, renner overskuddsvannet over kanten og ut luken. Denne luken skal være sikret med en rist, slik at dyr ikke kan komme inn. Denne var borte, og det er et avvik. At hullet nå er tettet gjør at avviket nå er tettet», skriver Askøy kommune.

Varaordfører Bård Espelid sa mandag dette til TV 2: – Det er svært uheldig, for her kan det komme inn eksempelvis dyr, og dette er en brist vi burde oppdaget selv, etter min mening.