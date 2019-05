Beboere bes om å lukke vinduer. – Vi kjøpte huset i mars og hadde så vidt begynt å pusse opp, sier eier Leif Jan Fosse.

Rundt klokken 19.20 fredag melder 110-sentralen i Hordaland om brann i en bygning på Solberget på Flatøy i Meland.

Bygget ligger like ved E39.

Mannskaper fra alle nødetatene rykket ut.

Allerede før brannvesenet var fremme, visste de at det var flammer i bygget, ifølge vaktkommandør Håkon Myking.

Kraftig røykutvikling

Noe seinere ble det meldt om «kraftig røykutvikling fra huset».

Myking antok først at brannen kunne være i tilknytning til et kontorlandskap, muligens i den gamle butikken på Flatøy.

Vegar Valde

Politiet bruker betegnelsen industribygg.

Vegar Valde

Litt over klokken 19.30 meldte Myking at mørk røyk siver ut fra kisten på huset, altså overgangen mellom kledning og tak, og at de hadde startet nedkjøling.

Biler og campingvogner

Han opplyste også om flere biler og campingvogner på en parkeringsplass utenfor.

Vegar Valde

Beboere i området oppfordres til å lukke vinduer og lignende.

Rundt klokken 20 jobbet brannvesenet fremdeles på stedet, og det var fortsatt kraftig røyk.

Vegar Valde

Politiets innsatssleder Frank Listøl forteller at de har evakuert de nærmeste naboene.

– Huset ved siden av er evakuert på grunn av all røyken. Røyken er ganske stygg, så folk bør holde vinduene lukket.

Leif Jan Fosse eier bygningen som sto i full fyr fredag.

– Vi kjøpte huset i mars og hadde så vidt begynt å pusse opp. Det er veldig trist at det begynte å brenne.

Politiet: – Brukes som lager

Ifølge de siste opplysningene fra politiet brukes bygget som lager.

Det er ikke fare for spredning, og det er ikke meldt om savnede eller personskader.

Det skal heller ikke være farlige stoffer i bygget.

Klokken 20.27 er det fortsatt ikke kontroll på brannen.

Vegar Valde

– To stasjoner rykket ut, fire biler fra Nordhordland og tre fra Åsane. Alle er i fullt arbeid, sier påtroppende vaktkommandør ved 110-sentralen, Tore Fanebust.

– Det er brann i hele bygget. Flammene er gått gjennom taket, og da brenner det godt, for å si det sånn.

– Kan du si noe om verdiene i bygget?

– Jeg vet kun at det ikke skal være farlige stoffer der. Folk må uansett holde vinduer lukket og slå av ventilasjon, slik at de unngår røyk og lukt inn i huset. All røyk er i utgangspunktet giftig.