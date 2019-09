Dømt etter ruskjøring og kollisjon på E16

Retten vurderer det som tilfeldig at ikke liv gikk tapt.

For snart to år siden kjørte en ruspåvirket mann inn i Risnestunnelen på E16. Inne i tunnelen kom bilen over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en varebil. Nå er mannen dømt til 45 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Mannen som er i midten av 20-årene må i tillegg betale oppreisning på 25.000 kroner til føreren av den andre bilen. Han mister i tillegg førerkortet i to år og må ta førerprøven på nytt.

Fanget på dashbordkamera

Kollisjonen i Risnestunnelen ble fanget opp av et dashbordkamera i bilen som kjørte bak mannen. Bilen som filmet kollisjonen hadde da fulgt etter mannen i omtrent to mil. I forkant av ulykken viser videoen fra dashbordkameraet vinglete kjøring, der bilen flere ganger kommer utenfor de oppmerkede linjene i veibanen. Den nesten 20 minutter lange videoen ble lagt frem i retten i forrige uke.

Den domfelte mannen, som selv ble alvorlig skadet i ulykken, var påvirket av alprazolam og cannabis på ulykkesdagen. I retten erkjente han straffskyld for alle forholdene i tiltalen. Den aktuelle dagen skal mannen ha kjørt fra Bergen til Voss, og var på vei tilbake mot Bergen da ulykken skjedde.

Mannen dømmes for flere overtredelser av veitrafikkloven, og skal blant annet ha kjørt i 93 km/t i 70-sone og 95 km/t i 80-sone. I retten ble det blant annet lagt frem bilder fra fotobokser.

– Fornøyd med dommen

Mannen som kjørte varebilen som kolliderte i Risnestunnelen kom fra ulykken med mindre alvorlig skade, men retten vurderer det som tilfeldig at ikke liv gikk tapt. Filmopptaket viser en total uforsvarlig kjøring over en lang strekning, står det i domfellelsen.

Aktor ba om fengsel i 45 dager, med 30 dager som en betinget del. På bakgrunn av at hendelsen fant sted for nesten to år siden og først nå kom opp til behandling, avgjorde Bergen tingrett at straffen fullt ut måtte gjøres betinget.

– Retten er enig i at 45 dager ubetinget fengsel er rett reaksjon uten lang saksbehandling. Jeg er godt fornøyd med dommen, sier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen.

Den domfelte mannen er tidligere ustraffet.