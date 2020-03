Se bildene fra kvinnedagen

Går i tog for å få takle

Astrid Indregard (9) har lyst til å sette inn susende hockeytaklinger, på lik linje med guttene, men regelverket gir henne ikke lov, selv etter fylte 13 år. Foto: Privat

Astrid Indregard (9) og de andre hockeyjentene i Bergen er blant dem som skal gå i tog på kvinnedagen.

I hockey er det ulike regler for jenter og gutter. Når man er under 12 år, er reglene like for begge kjønn. Men etter man har fylt 12, blir reglene forskjellige. Guttene får da lov til å takle, mens jentene ikke får lov til det.

«Dette synes jeg er urettferdig. Jenter er også tøffe, sterke og kan bli sinte», skriver Indregard i et debattinnlegg.