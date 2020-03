Legevakten får varsler om at korona-karantene brytes

Personer som kan utgjøre en smitterisiko dropper jobb, men går likevel på butikken og på treningssenter, ifølge legevaktsjefen.

Publisert Publisert Nå nettopp

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen (til h.) ber personer i karantene om å følge reglene. Her er hun sammen med medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen kommune. Foto: Jannica Luoto

– Vi har fått flere meldinger om at personer som vi antok var i hjemmekarantene, lever som normalt bortsett fra at de ikke går på jobb. Tipsene går blant annet ut på at folk i karantene går på butikken og på treningssenter. Det må man ikke gjøre, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

Hun minner om at karantenereglene gjelder hele døgnet, ikke bare i det tidsrommet man skulle vært på jobb.

Ikke ta bussen

Folkehelseinstituttet (FHI) opererer med to ulike begrep; isolering og karantene. De som har fått påvist koronasmitte, eller som venter på prøvesvar, skal være i hjemmeisolasjon. Det betyr at pasienten ikke skal forlate hjemmet.

De som har hatt nærkontakt med en person som er smittet, blant annet familiemedlemmer, skal være i hjemmekarantene. Personer som sitter i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å:

ikke gå på jobb eller skole

unngå reiser og ikke ta offentlig transport

unngå andre steder der man lett kommer nær andre

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen oppfordrer folk til å ta samfunnsansvar for å unngå smitte. Til høyre helsebyråd Beate Husa. Foto: Marita Aarekol

Kan gå alene på tur

Linchausen oppfordrer folk til å følge disse reglene.

– Det betyr at man ikke skal ta bussen, ikke Bybanen, ikke gå på besøk eller ta imot besøk. Man må heller ikke ta Fløibanen eller Ulriksbanen. Hvis du absolutt skal på fjellet, må du gå opp selv. Du kan gå alene eller lufte hunden, sier Linchausen.

Det er greit å gå på tur med hunden, men man bør holde to meters avstand til andre turgåere. Du kan også bruke egen bil, men tenk i så fall over hvordan du kommer deg til og fra bilen, råder legen.

Symptomer kan komme

Personer som sitter i hjemmekarantene har ofte ikke symptomer, men er satt i karantene i tilfelle de utvikler sykdom.

– Formen er så god at du kan gjøre hva som helst. Men faren er at du potensielt kan smitte andre. Symptomene kan være svake, sier Linchausen.

FHI ber personer i hjemmekarantene om å følge nøye med på om man utvikler symptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustet eller feber. I så fall defineres personen som mistenkt koronatilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes for videre vurdering og testing for koronaviruset.

– Får det noen konsekvenser hvis man bryter reglene for karantene?

– Vi har ingen sanksjonsmuligheter, men kan bare mane folk til at de tar samfunnsansvar slik at vi begrenser smitte. Det handler om god borgerånd, sier legevaktsjefen.

Fakta Koronaviruset En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke.

Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

26. februar ble det første tilfellet av viruset bekreftet i Norge.

Folkehelseinstituttet har bedt norske helsemyndigheter om å forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilder: Folkehelseinstituttet, NTB Les mer

12 smittede i Vestland

I Vestland er det nå totalt 12 personer som er bekreftet smittet av korona. Ti av dem bor i Bergen kommune og to i Øygarden kommune.

BT har ikke fått opplyst hvor mange personer som sitter i hjemmekarantene. Tirsdag ble blant annet et reisefølge på 45 personer fra Landås satt i karantene etter ferie i Nord-Italia.

Onsdag ettermiddag blir det klart om det er flere smittetilfeller.