Her er bildene som viser at førjulstiden er i gang

Desember er ikke begynt ennå, men julestemningen er på plass i Bergen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

HISTORISK: For aller første gang er det alkoholholdig sider til salgs på Bondens Marked. Terje Johnsbråten er fornøyd. HEDVIG IDÅS

Først sa byrådet nei til sider på Bondens Marked, så ombestemte de seg.

For Terje Johnsbråten og Guro Øverbye, som driver Hardanger Cideri, ble lørdag 30. november en merkedag. For aller første gang står de på Bondens Marked med salgsløyve til å selge sider. Ifølge Johnsbråten er interessen for sideren fra Aga upåklagelig.

– Dette er første gang vi har permanent løyve til salg på et marked, så for oss er denne lørdagen historisk, sier han fornøyd.

Bondens Marked blir det flere lørdager fremover mot jul. Torget inviterer til førjulsfeiring med nisseverksted, teater og mat til salgs, både i Mathallen og ute på Torget.

Gjennom hele desember kan du tagge bildene dine på Instagram med #btjul. Flere av blinkskuddene vil komme på trykk i Bergens Tidende og på BTs Instagram-konto.

NISSEFART: Nissens reinsdyr står og stanger mot gjerdene, utålmodige etter å fly til Nordpolen og tilbake. HEDVIG IDÅS

RIDETUR: Reinsdyrene jumper rundt med barn på ryggen, mens nissen tar imot visitter. HEDVIG IDÅS

TVILLINGLIV: De er 90 år gamle og eneggede tvillinger. Gerd Johannessen og Bjørg Mjanger er ute på tur sammen hver dag og synes det er veldig flott med julemarked på Torget.

TORGNISSEN: Matheo Butz har stevnemøte med nissen på Torget. Så spørs det om nissen husker hva som står på ønskelisten helt til det blir julaften. HEDVIG IDÅS

Jul i Sandviken

I Sandviken har Fiskerimuseet og Bergen Arkitekthøgskole tatt opp konkurransen med det store julemarkedet inne på Festplassen.

I sjøbodene som huser museet er det i helgen julemarked og verksted, mens arkitektskolen har rigget til et lite marked på Sandvikstorget.

Dette er femte året at Fiskerimuseet arrangerer førjulshygge en av adventshelgene.

BAKST: Cornelia Thuen Rogstad tester om julebaksten holder mål. Hun var på juleverksted i Sandviken lørdag. HEDVIG IDÅS

KJEKK JOBB: Når andre har tatt baksten, går det som en lek å pynte med glasur og nonstop. HEDVIG IDÅS

Tuva Maria og pappa Årstein Svihus i alvorlig diskusjon om tegnarbeidet til Tuva Maria. HEDVIG IDÅS

FLETTEKUNST: Godt at noen ennå kan kunsten å flette kurver. HEDVIG IDÅS

SAMARBEID: To år gamle Margit sitter på pappa Geir Ivar Tveites fang og overvåker arbeidet med å lage hjerter til juletreet. HEDVIG IDÅS

MUSEUMSJUL: Stemningsfullt i sjøbodene HEDVIG IDÅS

BUEKORPSET: Sandviken bataljon stiller, både på 17. mai og når Bergen Arkitekthøgskole lager marked på Sandvikstorget. HEDVIG IDÅS

BILDENISSE: Billedkunstner Ranveig Barstad har trukket nisseluen godt nedover ørene. Det er kaldt i de gamle sjøbodene i Sandviken. HEDVIG IDÅS

MOTLYS: Novembersolen står lavt og minner om at det er mindre enn en måned til solen snur. HEDVIG IDÅS

Ny bergensk tradisjon

På Festplassen er det trengsel og tendenser til kø. Bergen Julemarked har vokst år for år, fra det første fremstøtet i 2017. Første året var det anslagsvis en halv million mennesker innom. I fjor åpnet markedet en uke tidligere, og besøkstallet nærmet seg 800.000.

Blant nykommerne i år er Nordnes Verksted, som har rigget en bod med varer produsert i verkstedet på Bønes. Verkstedet har 56 varig tilrettelagte arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede. De har laget nesten 500 nisser og andre gaver til årets julemarked.

EGENPRODUSERT: Jørgen Sommersten og Anelinn Båtevik har laget noen av varene som er til salgs i boden til Nordnes Verksted. HEDVIG IDÅS

JULEHJUL: I fjor var anslagsvis 800.000 besøkende innom julemarkedet på Festplassen. HEDVIG IDÅS