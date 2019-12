Disse kan få kjøre Bergensbanen de neste ti årene

Klokken 12 får vi vite hvem som har fått kontrakten på å kjøre Bergensbanen, Vossebanen og lokaltogene til Arna frem til 2030.

NYE FARGER: Et tog passerer øst for Finse stasjon i de gamle NSB-fargene. Uansett hvem som vinner anbudet, vil togene snart få nye farger. Foto: Sunde, Helge

Da offentliggjør Jernbanedirektoratet vinneren av anbudskonkurransen om Trafikkpakke 3 Vest, som er navnet på de togstrekningene som går ut fra Bergen stasjon: regiontogene til Oslo på Bergensbanen og lokaltogene til Arna, Voss og Myrdal.

BT skrev i vår at minst seks selskaper var med i konkurransen om pakken. Siden er det foretatt en utsiling av selskaper.

Disse konkurrerer

I likhet med NRK, har vi fått bekreftet at disse tre selskapene høyst sannsynlig fortsatt er med i konkurransen til siste stund:

Vy: Det gamle NSB, som nå er et statseid transportselskap.

SJ: Tidligere Svenska Järnväger, som fortsatt er eid av den svenske staten.

Arriva: Britisk-tysk transportselskap som i dette anbudet samarbeider med norske Tide, kjent for å drive mange bussruter og båtruter på Vestlandet. Arriva eies av Deutsche Bahn.

I tillegg kan det være flere selskaper med i konkurransen.

– Vi oppgir ikke antall tilbydere eller mer detaljert om prosessen før vi har avsluttet konkurransen, skriver kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet i en e-post.

De ansatte i Vy i region vest følger nok spent med klokken 12. Dersom det blir en annen operatør enn Vy som vinner, skal de ansatte følge med til den nye operatøren. Til sammen utgjør dette 187 årsverk.

PROTESTERTE: Da konkurransen om Trafikkpakke 3 Vest begynte i mars, protesterte fagforeninger og politisk venstreside utenfor hotellet der anbudskonkurransen var. Foto: Ørjan Deisz

Go-Ahead fra neste uke

Dette er den tredje togpakken som er konkurranseutsatt. Britiske Go-Ahead vant trafikkpakke 1 Sør, som omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og lokaltogene til Arendal.

Svenske SJ vant trafikkpakke 2 Nord, som omfatter Nordlandsbanen, Dovrebanen og Trønderbanen.

15. desember i år starter Go-Ahead opp trafikk på Sørlandsbanen. Horrisland skriver at erfaringene derfra kan få betydning for hvordan oppstarten håndteres når Trafikkpakke Vest settes i drift i midten av desember neste år.

– Go-Ahead er jo først ute som ny operatør. De erfaringene de får etter oppstartsfasen kan komme til nytte også ved oppstart av de øvrige trafikkpakkene, skriver han.

Fakta Toganbud 6. februar begynte konkurransen om Bergensbanen og Vossebanen. Det betyr at NSB ikke lenger skal ha monopol på å kjøre togene, men må delta i en anbudskonkurranse sammen med andre selskaper.

Hvem som får kontrakten på Trafikkpakke 3 Vest, som er det offisielle navnet på konkurransen, avgjøres før jul. Innen august må selskapene som ønsker å delta, sende inn sine bud.

Trafikkpakke 3 omfatter drift av alle passasjertog på Bergensbanen, lokaltogene Bergen – Voss – Myrdal og mellom Bergen og Arna. Nesten tre millioner passasjerer tar togene årlig.

Dette avgjør anbudet

Kostnad skal telle 40 prosent, mens kvalitet skal telle 60 prosent når det avgjøres hvem som skal få anbudet.

Kostnad er enkelt og greit hvor mye staten må betale for driften av togene i de elleve årene. For Trafikkpakke Sør (Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen) endte den summen på 150 millioner kroner årlig. Siden Bergensbanen er langt mer profitabel enn Sørlandsbanen, har flere spådd at staten faktisk kan få betalt av operatøren som vinner Trafikkpakke Vest.

Men pris skal altså bare telle 40 prosent av anbudet. De resterende kriteriene går under sekkebetegnelsen «kvalitet».

Konkurransegrunnlaget viser at dette inneholder en rekke underpunkter. Prosenttallet viser hvor mye hvert punkt skal telle i helheten:

Flere og mer fornøyde kunder (27 prosent): en plan for produktutvikling og en markedsplan. Dette skal «vektlegges betydelig», heter det i grunnlaget.

Robust og effektiv drift (18 prosent): Her må selskapene beskrive hvordan togene skal vedlikeholdes, slik at det alltid er tilgjengelige lokomotiver og vogner samt mannskap.

Kundeservice (9 prosent): En plan for hvordan togene skal være mest mulig i rute, og for å holde kundetilfredsheten på et høyt nivå.

Mobilisering før trafikkstart (6 prosent): Fremdriftsplan, som skal vise at selskapene er i stand til å overta driften uten oppstartstrøbbel.

Fakta Fakta om Trafikkpakke 3 Vest Avstand Oslo – Bergen over Drammen: 483 km

Antall passasjerer i trafikkpakken i 2017: 2,9 millioner

Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 40

Togavganger: Hverdager: 91, lørdager: 70, søndager: 43

Kundetilfredshet 2017: Oslo – Bergen: 81, Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna: 75,5