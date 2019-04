Brannfeltet var rundt 50 meter bredt. Sivilforsvaret ble varslet og helikopter ble kalt ut.

En gressbrann spredde seg raskt i Samnanger i tidlige kveldstimer. Det brant i granskogen.

– Det brenner ganske bra, feltet med brann er rundt 50–60 bredt, sa Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt, rundt klokken 19.45.

Sivilforsvaret ble varslet om brannen.

Det ble også rekvirert helikopter i slukkingsarbeidet.

«Mye ulming», skrev politiet på Twitter.

Like før klokken 20.30 melder politiet at brannen er under kontroll. Dynking av terreng pågår.

Brannen beveger seg oppover

Skogbrannfaren har vært økt til gult nivå siste dagene, som betyr fare for skogbrann. Godvær og lite nedbør over lang tid har gjort bakken tørr.

Brannen startet som en gressbrann, og spredde seg raskt oppover mot granskogen, som så ble antent.

På det meste var ulmeområdet rundt 60 meter bredt. Hjelpestyrker fra Bergen ble kalt inn med drone og ATV.

Brannen skvar al være rundt 5–600 meter fra bygninger, så ingen ble evakuert.