Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling for mannen som natt til fredag skal ha startet en låvebrann på Hylkje.

Mannen som er i slutten av 30-årene, er siktet for en rekke forhold. Ved 04-tiden natt til fredag, skal han ha tent på en låve i Olav Bjordalsvei på Hylkje.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 04.12, og låven var overtent da brannmannskapene kom frem.

Mannen som politiet mener skal ha tent på, ble pågrepet i nærheten av bygget rundt en times tid etter at brannen ble oppdaget.

Grovt skadeverk

– Han er siktet for grovt skadeverk. Siden vi er i innledende fase av etterforskningen, vil jeg ikke si så mye mer nå, sier politiadvokat Mats Henriksen.

Kastet brostein

Mannen er også siktet for å ha kastet en brostein inn gjennom vinduet i skyvedøren inn til publikumsvakten hos politiet den 1. desember i fjor.

Dagen etter skal han på nytt ha kastet en brostein. Denne gangen mot en politibil som fikk en bulk. Ingen personer skal ha kommet til skade i forbindelse med disse steinkastingene.

Bombetrussel

Mannen er også siktet for trusler mot politiet.

– I januar i 2018 møtte han opp hos publikumsvakten ved Bergen politistasjon, og fortalte at han skulle sprenge politistasjonen, sier politiadvokat Henriksen.

Bombetrusselen førte til at mannen ble pågrepet av politiet.

– Skubbet politimann

Ved en annen anledning i januar i år, skal han ha skubbet til en politimann i brystet. Politimannen ble ikke skadet, men etter denne hendelsen er mannen også siktet for å ha forulempet politiet.

– Han er og siktet for å ha vært i besittelse av en mindre mengde narkotika. Det er faren for gjentakelse og bevisforspillelse som gjør at vi ba om fire ukers varetektsfengsling, sier Henriksen.

Under fengslingsperioden ønsker politiet at den siktede, som er fra Bergensområdet, skal ha brev- og besøksforbud.