Nå endres 50 busslinjer i Bergen. Slik påvirker det deg.

Tirsdag etter pinse innføres den mest omfattende endringen i bussrutene i Bergen på over ti år.

Sjansen er stor for at også din buss kan ha fått et nytt nummer, en ny rute, flere eller færre avganger – eller i verste fall er nedlagt.

Totalt får 50 busslinjer endringer. Det opprettes ti nye linjer, mens 13 legges ned.

– Noen vil bli forvirret

Skyss har i lengre tid informert om ruteendringene. Tirsdag vil det være et korps av veiledere ute for å hjelpe passasjerer.

– Det er ikke til unngå at noen blir forvirret i starten. Det er ikke lett å lære seg alt med en gang. Jeg har jobbet med dette i lang tid, og sliter fortsatt med å huske de nye rutenumrene. Men vi tror det vil gå seg til fort, sier Gudrun Einbu, leder for avdelingen for transporttilbud i Skyss.

Å forklare alle endringene i én artikkel eller ett kart, er umulig. Men la oss begynne med å se på det som blir de fem nye hovedlinjene i kollektivsystemet i Bergen. Tre av dem er helt nye:

Rute 3 gikk før fra Støbotn til Sletten. Nå vil den ende i Vadmyra. Mens bussen fra Sletten er blitt rute 5, og går til Fyllingsdalen. «Toeren», trolleybussen fra Birkelundstoppen til sentrum, er nå blitt linje 6 og utvidet til Lyngbø. Linje 4 og Bybanen blir som før. Her er en oversikt over de fem hovedlinjene.

Nå stusser du kanskje over at det mangler en linje 2 i kartet over? Det stemmer. Linje 2-navnet blir nemlig spart til den nye bybanelinjen til Fyllingsdalen, som åpner i 2022/23.

Hovedlinjene vil ha avgang hvert tiende minutt eller oftere, og skal være stammene i kollektivsystemet. I tillegg er det en hel drøss med greiner og en god del direktebusser som kan ta deg utenom hovedstammene. Her finner du hele det nye rutekartet.

Dersom du vil vite hva som har skjedd med din busslinje, kan du gå inn på et interaktivt kart som Skyss har laget, og velge de linjene du selv vil se på. Du finner også informasjonen i tekstform.

Fakta Andre nye busslinjer 12 Lønborglien – Lægdene – Montana

6E Nesttun – Helldalsåsen – Øyjorden

19 Åsane terminal o/Eidsvågneset – Melkeplassen

39 Tertnes – Bergen busstasjon

44 Gravdal – Nipedalen

46 Løvstakkskiftet – Oasen

Disse rutenumrene får endringer: 10, 11, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 40, 40E, 42, 43, 44, 50E, 83, 403, 441–460 og 481–499 Les mer ↓

– Må tilpasse oss

Hvorfor innføres egentlig alle disse endringene? Gudrun Einbu i Skyss svarer:

– Det store bildet er at vi hele tiden må forbedre oss, og utvikle tilbudet til å bli et enda bedre nettverk der folk kan reise på kryss og tvers. Byen vokser, og folk endrer reisevaner. Da må vi tilpasse oss.

– En del som tidligere kunne ta direktelinje må nå bytte i sentrum. For eksempel vil dagens linje 3 fra Åsane til Sletten forsvinne. Er ikke det en ulempe?

– Det er godt eksempel. Linje 3 er en av de største endringene. Men samtidig styrker vi tilbudet fra Åsane gjennom Fløyfjelltunnelen. Så folk må ikke være for opptatt av den linjen de pleide å ta, kanskje det finnes et nytt alternativ som er bedre.

Tirsdag skal Gudrun Einbu og mange andre fra Skyss stå ved sentrale holdeplasser for å veilede passasjerer. Det samme gjorde hun under sykkel-VM i 2017, som dette bildet er fra. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

En av fem vil få dårligere tilbud

Skyss har anslått at 35 prosent av passasjerene vil få et bedre busstilbud etter omleggingen, mens rundt 20 prosent – altså hver femte passasjer – vil oppleve det som dårligere.

– Er dere ikke bekymret for at den siste gruppen vil gå over til bil?

– Det er hele tiden en balansegang. Men vi må gjøre det som er best for flest mulig, og da må man leve med at det blir litt dårligere for enkelte. Kollektivtrafikk er en felleskapsløsning som ikke kan være tilpasset hver enkelt.

Einbu sier at omleggingen bygger på anerkjente prinsipper innen kollektivtrafikk. De prinsippene har over lang tid gitt passasjerøkning: Noen faste hovedlinjer med hyppige avganger som kan brukes av mange.

– I gamle dager var det ulike ruteselskap som alle kjørte inn til sentrum. Så ble de slått sammen og vi fikk flere gjennomgående linjer. Nå har vi jobbet for å få enda færre ruter som ender i sentrum, fordi vi ser at det er begrenset plass der.

Hun understreker at dette ikke er et kutt.

– Tvert imot, vi bruker 40 millioner kroner årlig på å styrke tilbudet. Det blir flere busser, flere sjåfører og flere avganger.

Flere busser vil kjøre Fløyfjelltunnelen med de nye rutene. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Største endring siden Bybanen

Omleggingen er den største siden Bybanen åpnet i 2010. Skyss har ventet på at Olav Kyrres gate skulle gjenåpne som knutepunkt i sentrum, og på opprustningen av traseen til linje 6 i Laksevåg, som skal bli trolleybusslinje.

– Har dere tall som viser at endringene vil føre til at flere tar bussen?

– Ja, vi har mye bedre datagrunnlag og passasjerstatistikk nå. Derfor ligger det veldig grundige og omfattende analyser bak. Vi har stor respekt for at å gjøre så store endringer virker inn på hverdagen til mange. Det er ikke noe vi tar lett på.

– Men hva hvis noe fungerer dårlig?

– Vi vil følge nøye med på hvordan det fungerer. Det er godt mulig at det dukker opp ting som vi ikke har tenkt på, og da endrer vi det. Samtidig må vi ha litt is i magen og la det gå litt tid før folk blir kjent med det nye tilbudet. Vi vet fra før at det tar et år eller to før man ser de store endringene i folks reisevaner, sier Gudrun Einbu.