Politiet dro fra fest til fest etter meldinger om bråk og støy

Fra klokken 23 fredag kveld til lørdag morgen rykket politiet ut til 31 fester på ulike adresser i bergensområdet.

Natt til lørdag rykket politiet ut til alle fester som de fikk klager på. Foto: Odd Mehus

Publisert Publisert Nå nettopp

– Natt til lørdag har vært preget av en god del forstyrrelser av natteroen. Vi har vært ute på alle adresser der vi har fått meldinger om bråk og støy etter hvert som vi fikk tid og anledning. Men noen steder var det stille da vi kom frem, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt tidlig lørdag morgen.

– Er det noen av disse festene som har vært i strid med korona-anbefalingene?

– Jeg har ikke inntrykk av det. De meldingene vi har fått, har gått ut på bråk, støy og høy musikk. Noen av disse festene har vært studentfester, sier Hausvik.

Flest i sentrum

Klagene som politiet har fått, har hovedsakelig handlet om fester i Bergen sentrum.

– Vi har også fått meldinger om fester i Skuteviken, Sandviken, på Nordnes, Nattland og oppover mot Gyldenpris, sier operasjonslederen i politiet.

Måtte dra tilbake

Den siste meldingen om festbråk kom inn så sent som klokken 05.56 lørdag morgen.

– Vi har gitt folk beskjed om å dempe seg. Vi måtte også tilbake til et par adresser fordi det ikke ble rolig etter første gang vi var der. Forrige helg hadde vi også en del oppdrag som handlet om festbråk, sier Hausvik.

Sist søndag kveld stanset politiet en fest i Kong Oscars gate med 50 deltakere.

Ifølge politiet hadde festen pågått i ett døgn da festen ble stoppet, og flere naboer skal ha vært svært fortvilet.

De nasjonale retningslinjene for smittevern anbefaler ikke å ha besøk av flere enn fem gjester i hjemmet i tillegg til dem du bor sammen med. Men ettersom dette ikke er et påbud, har ikke politiet hjemmel for å bøtelegge.