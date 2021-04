Kraftig brann i industribygg på Kokstad

– Brannvesenet melder nå at de anser dette som en storbrann.

Flere brannbiler har rykket ut til bygget. Foto: 2211-tipser

Det skal brenne kraftig i et industribygg i Kokstaddalen, opplyser Vest politidistrikt klokken 18.26. Klokken 18.50 melder 110-sentralen brannen som slukket.

– Vi har tre stasjoner på stedet, og brannen er meldt slukket. Vi ser at det har vært en sterk varmepåvirkning på stedet. Det er flere takluker som er sprengt opp. Nå holder røykdykkerne på å søke i bygget for å klarere at det ikke er folk i bygget, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen i 110-sentralen.

Det er ikke meldt om savnede eller personskader, opplyser Vest politidistrikt på Twitter. Politiet fikk melding om brannen klokken 18.17 om at det kom mye røyk fra taket.

– Vi er på stedet og har ikke funnet folk. Brannvesenet melder nå at de anser dette som en storbrann, sa Eivind Hellesund, operasjonsleder i Vest politidistrikt.