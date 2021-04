Brann i kontorbygg på Kokstad

Politiet mistenker at elektriske rullestoler har tatt fyr.

Røyken steg opp fra taket på bygget. Foto: 2211-tipser

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mandag klokken 18.26 meldte Vest politidistrikt at det brant kraftig i et industribygg i Kokstaddalen. Senere ble dette korrigert til et kontorbygg. Navs hjelpemiddelsentral holder blant annet til i bygget.

– Brannvesenet melder nå at de anser dette som en storbrann, sa Eivind Hellesund, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Røykdykkere på taket. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Klokken 18.50 meldte imidlertid 110-sentralen brannen slukket.

– Vi har tre stasjoner på stedet, og brannen er meldt slukket. Vi ser at det har vært en sterk varmepåvirkning på stedet. Det er flere takluker som er sprengt opp. Nå holder røykdykkerne på å søke i bygget for å klarere at det ikke er folk der, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen i 110-sentralen.

Klokken 19.22 melder politiet at bygget er gjennomsøkt og at ingen personer er kommet til skade.

– Eier er på stedet og ivaretar sikring, skriver de på Twitter.

Nødetatene på plass utenfor kontorbygget. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Politiets operasjonsleder forteller at det muligens har tatt fyr i elektriske rullestoler som sto på utsiden av bygget.

– Jeg må understreke at det er en teori, men det kan ha tatt fyr i batterier, og så har brannen spredd seg inn i bygget, sier Hellesund.

Flere brannbiler rykket ut til bygget. Foto: 2211-tipser