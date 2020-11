Nekter lærerne å bruke munnbind på skolen. – Uhørt, mener Skolenes landsforbund.

Flere lærere ønsker å bruke munnbind i undervisningen. Bergen kommune sier nei.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg vil ikke la lærerne bruke munnbind mens de underviser elevene. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Tiden er ute for myndighetenes anbefaling om ikke å bruke munnbind på skolen, mener Skolenes landsforbund.

– Stadig flere lærere føler seg redde, og ønsker å bruke munnbind i undervisningen. Da må de få lov til det, sier fungerende forbundsleder Terje Moen til NTB.

Per i dag anbefaler både Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet (Udir) at det ikke brukes munnbind i skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

– Blirsmittet på andre arenaer

Kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen, Trine Samuelsberg, forteller at de har fått flere henvendelser fra bekymrede lærere som ønsker å bruke munnbind på skolen.

– Vi vet at skolehverdagen er krevende, men for oss er det viktig å følge medisinskfaglige råd. Både FHI og Utdanningsdirektoratet er tydelige i sine anbefalinger. Selv om vi har mye smitte i skolen, har vi ingen indikasjoner på at lærere eller elever blir smittet i særlig stor grad på skolen. I de aller fleste tilfeller blir smitten sporet tilbake til andre arenaer, sier Samuelsberg.

Hun sier at de også har rådført seg med medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen når det gjelder bruk av munnbind i undervisningen.

– Han er tydelig på at munnbind ikke er anbefalt eller nødvendig. Verken jeg eller rektorer på hver enkelt skole har kompetanse til å gjøre en slik vurdering, sier hun.

Les også Bruker du munnbindet flere ganger? Da risikerer du å smitte deg selv.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier at lærerne kan få bruke munnbind i pauser og når de arbeider sammen med kollegaer. Foto: Silje Katrine Robinson

Mener lærerne må selv få avgjøre

Terje Moen i Skolenes landsforbund synes det er «direkte uhørt» at ikke slitne og redde lærere skal få lov til å bruke munnbind i undervisningen.

Landsforbundet krever at lærere innvilges tillit til å avgjøre bruk av munnbind selv med utgangspunkt i hvordan de oppfatter situasjonen på sin arbeidsplass.

– Nasjonale myndigheter må få dette på plass i veilederne om smittevern, sier Terje Moen til NTB.

Samuelsberg sier til BT at dersom lærerne ønsker å bruke munnbind i pauser og når de arbeider sammen med kollegaer, skal de selvfølgelig få lov til det, men ikke når de underviser elever.

Samuelsberg viser til lærernes ansvar for å kommunisere med barn.

– Det er viktig at lærer og elev ser hverandre, sier hun.

Elevene får heller ikke lov til å bruke munnbind på skolen.

– Små barn skal ikke bruke munnbind fordi det kan være vanskelig å puste. Vi ønsker heller ikke at eldre elever skal bruke munnbind, da det ikke er anbefalt, sier hun.

De samme reglene gjelder også for ansatte i byens kommunale barnehager.