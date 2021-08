Ti løfter før valget

Høyere skatter for de rikeste, gratis SFO og billigere tannbehandling kan bli resultatet hvis venstresiden vinner valget.

Hva vil skje hvis venstresiden vinner valget? Innsenderen har et helt annet svar enn Peter Frølich (H) ga i et innlegg i BT torsdag. Fra v.: SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I de åtte årene Høyre har styrt, har de rikeste blitt rikere og de fattigere fattigere. Det er all grunn til at advare mot den politikken høyresiden har ført, og som vil fortsette dersom vi ikke får en rødgrønn regjering trygt plassert på venstresiden.

Sara Bell (SV) gir ti lovnader om hvilken politikk SV vil føre.

Her er ti løfter fra SV som vi vil kjempe for:

1 Høyere skatter for de rikeste Oppdrettsmilliarder Gustav Wizøe, som startet sommerens debatt om formuesskatt, må belage seg på å betale mer skatt med SV i regjering. Høyre-regjeringen har gitt milliarder i skatteletter til de aller rikeste. SV vil øke formuesskatten og gjøre den mer progressiv, slik at de aller rikeste betaler mer. I tillegg vil vi ha en avgift på arv over fem millioner kroner pr. arving, som øker jo større arven er.

2 Økt tillit Høyre har gjennomført årlige, flate kutt i det offentlige, og satset på stadig flere kontroll- og styringssystemer som har bidratt til rigide arbeidsmåter, overvåking og rapportering. SV vil erstatte mål- og resultatstyring i offentlig sektor med tillitsbasert styring som gir rom for profesjonelt skjønn, gjennom en tillitsreform.

3 Mer praktisk læring Høyre-skolen baserer seg på testing, måling og å kunne ramse opp flest mulig innlærte svar på kortest mulig tid. SV vil ha mer praktisk læring, mer kreativitet, kunst og kultur, en times fysisk aktivitet hver dag, gratis mat og tid til å gjøre øvingsarbeidet på skolen sammen med læreren.

4 Et nasjonalt forsvar, ikke amerikanske baser på norsk jord Høyre har prioritert amerikanske kampfly som ikke trengs for å ivareta forsvaret av Norge, og privatisert viktige funksjoner i forsvarssektoren. SV vil styrke Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet for å øke den norske forsvarsevnen, og si nei til permanente amerikanske baser på norsk jord.

5 En profittfri velferd Når private skal tjene penger på velferd, går det ofte ut over arbeidsvilkår, lønn og pensjon for de ansatte. Derfor vil SV stanse all profitt innen alle velferdstjenester. Vi vil starte med et profittforbud på offentlig finansiert velferd i helse og oppvekst, som barnehager, barnevern og eldreomsorg.

6 Antirasisme SV vil prioritere antirasistisk arbeid. På bildet demonstrerer bergensere i juni 2020 mot rasisme i forbindelse med drapet på afroamerikaneren George Floyd i USA. Selv etter at Frp gikk ut av regjering, har Høyre fortsatt å støtte Human Rights Service (HRS) med 1,8 millioner kroner årlig. SV vil i stedet øke den økonomiske støtten til antirasistiske aktører og frivillige organisasjoner som jobber med antirasisme og inkludering, og stoppe statsstøtte til organisasjoner og virksomheter som aktivt sprer hets, slik som HRS.

7 Kamp mot fattigdom Høyre har en urokkelig tro på at om bare arbeidsløse og syke mennesker får litt mindre penger, så vil de kunne begynne å arbeide. SV vet at ingen blir friske eller får jobb av å være fattige. Derfor vil SV reversere Høyres usosiale kutt i blant annet brillestøtte, barnetillegg for uføre, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad og bostøtte. Samtidig vil vi øke barnetrygden og sosialhjelpen.

8 Et rettferdig grønt skifte Høyres fortsatte satsing på olje og gass er noe verken klimaet eller økonomien tåler. Hovedoppgaven fremover er å overføre kompetanse, teknologi og investeringer fra olje til nye næringer. Da må vi stille miljøkrav, som både kutter utslipp og skaper og bevarer arbeidsplasser.

9 En solidarisk asylpolitikk SV vil ta imot flere flyktninger dersom de får makt. På bildet vises afghanere som venter på flyplassen i Kabul for å forlate landet etter Talibans nylige maktovertakelse. Det er rekordmange mennesker på flukt i verden, og få asylsøkere kommer til Norge. Derfor vil SV blant annet ta imot flere kvoteflyktninger enn det høyresiden har bestemt. Og jobbe for at Norge skal stå i front for å fremme et internasjonalt samarbeid som møter de humanitære behovene, fremmer asylretten og motvirker de grunnleggende årsakene til at folk blir drevet på flukt.

10 Færre motorveier og mer jernbane Høyre vil i samferdselspolitikken bygge dyrt og bredt, ikke langt og trygt. De har lagt sin elsk på monsterprosjektet Hordfast, selv om finansieringen av kan sette ny vei og bane mellom Arna og Voss i fare. SV sier nei til fergefri E39 og andre kostbare og miljøfiendtlige motorveiprosjekter slik at vi får råd til å satse på nettopp ny vei og bane mellom Arna og Voss, og trygge veier i hele Hordaland. Alt dette og mer til viser hvorfor vi trenger å skifte ut Høyre-styret med en ny rødgrønn regjering.