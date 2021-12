Utdanningsforbundet vil gjøre det lettere å stenge skoler

– Folk er så utrolig slitne, sier Bente Ingeborg Myrtveit i Utdanningsforbundet.

Bente Ingeborg Myrtveit er leder i Utdanningsforbundet i Bergen. Hun er svært bekymret for situasjonen i skolene.

Mandag er det registrert smitte ved 45 skoler i Bergen. Flere av skolene har store utbrudd. Samtidig er sykefraværet både i skoler og barnehager skyhøyt.

Leder i Utdanningsforbundet i Bergen Bente Ingeborg Myrtveit sier at hun sliter med å finne ord som beskriver situasjonen godt nok.

– Flere steder er det fullstendig krise. Folk er så utrolig slitne. Fraværet er veldig høyt og det er ikke mulig å få inn nok vikarer, sier Myrtveit.

Hun foreslår to tiltak for å gjøre belastningen mindre for lærerne. Det ene er å gjøre terskelen lavere for å stenge skolene ved at rektorene selv tar denne avgjørelsen. Det andre er å ta litt tidligere juleferie.

Tror på økt fravær

– Fraværet vil trolig øke ytterligere nå på grunn av utvidet karanteneplikt. Når det ikke finnes mulighet for å bemanne opp, så må vi se på andre tiltak, sier hun.

Myrtveit mener at lærerne bør få juleferie fra fredag 17. desember, istedenfor påfølgende mandag.

– Det vil gi et tydelig signal om at situasjonen deres blir tatt på alvor, sier hun.

Myrtveit understreker at eventuell stenging av skoler handler om mer enn smittevern.

– Vi har bedt om tydelige fullmakter når det ikke er forsvarlig å holde åpent. Dette handler om å kunne gi et forsvarlig pedagogisk tilbud. Når det ikke finnes mulighet for å bemanne opp er dette en stor utfordring, sier Myrtveit.

Skoledirektøren avgjør stenging

Skoledirektør Frode Nilsen bekrefter at det fortsatt er stort fravær og høyt smittetrykk på skolene i Bergen kommune. Så langt har ingen skoler blitt stengt som følge av situasjonen, men skoledirektøren er bekymret.

– Det sitter langt inn å ikke gi et opplæringstilbud. Men på et eller annet punkt går grensen for hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier han.

Dersom en skole eller deler av skolen blir stengt skjer det på initiativ fra rektor. Det er skoledirektøren som tar den endelige beslutningen.

– Det handler om at vi skal sikre at skoleeier er koblet på når det skjer. Men vi stoler på rektors vurderinger, sier Nilsen.

– Ikke aktuelt å stenge tidligere

Han sier at det har vært dialog med rektorer som mener de drifter skolen på grensen av det som er forsvarlig.

Å stenge skolene tidligere, slik Utdanningsforbundet foreslår, er ikke en aktuell problemstilling, ifølge skoledirektøren.

– Dersom en skole skal stenge må vi ha en lovhjemmel. Det handler om forsvarlighet. Siden situasjonen varierer veldig fra skole til skole kan dette ikke gjøres på bynivå, sier Nilsen.

Rektor ved Slettebakken skole, Torgeir Skjælaaen.

God effekt av testregime

Slettebakken og Holen er to av skolene som har hatt mye smitte de siste ukene. Likevel har ingen av dem vært på randen til å måtte stenge.

– Vi har hatt veldig mye smitte blant elevene våre – de siste tre ukene har det vært eksepsjonelt. Fraværet blant ansatte har også vært høyt, men ikke så høyt at vi har vært på grensen til å måtte stenge, sier rektor på Slettebakken, Torgeir Skjælaaen.

Han vil heller ikke vurdere Utdanningsforbundets forslag om tidlig juleferie, men innrømmer at det er krevende å være på jobb uten å vite hvor mye smitte man går i. I noen tilfeller kunne han ønske seg muligheten til å tilby hjemmeundervisning.

– Å innføre tidlig juleferie synes jeg ikke er noe å vurdere, vi måtte likevel holdt åpent på SFO. Men å kunne ha hjemmeundervisning i perioder med høy smitte på et trinn kunne vært fornuftig, sier han.

Også Holen-rektor Linda Stub Nilsen sier de har nok bemanning til å holde skolen åpen.

– Vi merker at det er vanskelig å få tak i vikarer. Det er tynt i rekkene i klasserommene, men vi har nok bemanning. Å stenge skolen har ikke vært vurdert, sier hun.

Frem til jul har Holen innført hurtigtesting to ganger i uken for både elever, ansatte og vikarer. Testingen har avdekket flere positive tester, også blant personer uten symptomer, forteller Nilsen.

– Vi har absolutt hatt effekt av testregimet. Jeg ser ingen grunn til å innføre stenging av skolen eller tidlig juleferie så lenge vi har det testregiment vi har nå, sier hun.