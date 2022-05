Tre biler involvert i ulykke på E16. To personer er bekreftet omkommet.

E16 er stengt etter en alvorlig ulykke ved Seimsvatnet i Voss kommune.

Nødetatene er på plass på E16.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

To personer er omkommet i en trafikkulykke på E16 ved Seimsvatnet i Voss kommune. Politiet ble varslet om ulykken klokken 09.59 søndag. Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Christian Meyer, er de materielle skadene på bilene så store at det er vanskelig å si noe om hendelsesforløpet.

Totalt seks personer fordelt på tre biler var involvert i ulykken. De fire andre ble tatt med av ambulanse til Voss sykehus. Den ene av disse personene er igjen flydd videre med luftambulanse til Haukeland sykehus. Politiet skriver i pressemeldingen at skadeomfanget på disse personene er uvisst.

Sannsynlig hendelsesforløp er at en bil har kommet kjørende fra Voss i retning mot Bergen. Den har truffet front i front med en bil og truffet ytterligere en annen bil som kom kjørende i motsatt retning.

Ulykken skjedde på E16 mellom Evanger og Voss ved Seimsvannet. Det er 70-sone på stedet for ulykken. Politiet forteller at de nå driver med åstedsundersøkelser på stedet og at vegen kommer til å være sperret for trafikk fremover. Det er omkjøring via Granvin langs fylkesveg 79.

Nødetatene opplyste tidlig at ulykken var svært alvorlig. Vaktkommandør Tore Fanebust ved 110-sentralen fortalte til BT klokken 10.30 store ressurser var på vei til stedet, blant annet en luftambulanse.

– Det jeg kan si er at det er en alvorlig trafikkulykke. Det sitter personer fastklemt i alle fall i en av bilene, sa Fanebust.

Klokken 11.15 opplyste Fanebust at alle personene er ute av bilene. Klokken 12.32 sendte politiet ut en pressemelding om at to personer var omkommet.