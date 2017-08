Et 15 meter langt tre knakk og deiset ned i Bispengsgaten torsdag formiddag. En liten jente skal ha vært sekunder fra å bli truffet.

Torsdag formiddag meldte politiet at et stort tre hadde veltet over et hus i Bispengsgaten i Bergen.

– Et femten meter langt tre med en stor stamme har falt ned og ødelagt en del takstein på et hus. Men det skal ikke være snakk om personskader, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Både huset som ble truffet, nummer 19, og husene ved siden av skal ha mange beboere.

Jente (1) ble trillet forbi sekunder før

Thea Eline Næss bor i nummer 8. Mannen hennes og deres ett år gamle baby trillet forbi rett før treet falt.

– De hadde skikkelig englevakt. Han rundet så vidt hjørnet før det skjedde. Da han gikk ned gaten så han opp på trærne og tenkte at det blåste mye i dag. Vi er alltid på vakt når vi går forbi, forteller Næss.

– Er alt bra med far og barn?

– Ja, heldigvis. Men det føles ikke helt trygt her. Jeg har derfor varslet Christi Krybbe skoler slik at de sender barna hjem en annen vei. Det kan umulig være en trygg skolevei.

Ansgar Bergsvik bor 20–30 meter unna der treet falt ned. Han sier tusenvis går gjennom gaten der treet falt i formiddag.

Ørjan Torheim

– Jeg hørte et stort smell og trodde noen hadde kjørt på huset mitt. Folk hørte smellet hundre meter unna.

Han har bodd i gaten i 40 år og sier han ble sjokkert, men ikke overrasket, da treet knakk.

– Ras med både stein og trær har vært et problem i mange år. Senest i fjor ble det rassikret her. I fjor falt det også ned et tre litt lenger nedi gaten. Det var tre ganger større enn det som kom ned i dag.

Ørjan Torheim

Ørjan Torheim

For beboer Ansgar Bergsvik har rasproblematikken preget livet i lang tid.

– En stund vurderte jeg å flytte soverommet mitt til andre siden av huset. Det var skremmende da det blåste og store trær svaiet kraftig rett ovenfor huset mitt, sier han.

– En varslet katastrofe

Anders Magnus, journalist i NRK, bor i Bispengsgaten 17, vegg i vegg med huset som ble truffet. Han og naboene har vært bekymret for trærne lenge.

Jan M. Lillebø

– Dette har vært en varslet katastrofe, sier Magnus.

Han forteller at beboerne i gaten har hatt en lang kamp mot Telenor og Bergen kommune for å få dem til å rydde opp i fjellsiden. Det ble gjort til slutt.

Men det ble samtidig bestemt at flere trær skulle stå igjen for å binde jordmassene.

– Firmaet som ryddet i fjellsiden fortalte oss at disse trærne råtner ved roten, slik at det bare er et spørsmål om tid før de faller ned når det er kraftig vind. Mange voksne og mange barn går i gaten hver dag, og en barnehage går ofte på tur der. Det er bare et under at ikke noen har blitt drept av alle de tunge steinene og trærne som har falt ned.

Magnus mener det nå må ryddes skikkelig opp.

– De som eier skråningen, Bergen kommune og Telenor, har ansvaret for at trær og store steiner ikke faller ned i hodet på folk som går i gaten. Ved å beholde trærne, vet de hvilken risiko de tar og hva de kan få ansvaret for. Den risikoen ville ikke jeg ha tatt.

Trærne tas ned fredag morgen

Torsdag ettermiddag var geolog og trepleier på befaring.

– Vi har bestemt at fem – seks trær skal fjernes. Det gjør vi omgående fredag morgen, forteller spesialkonsulent Jan Ove Stand, i bymiljøetaten i Bergen kommune.

– Naboene varslet om disse trærne for lenge siden. Hvorfor ble de ikke fjernet under sikringsarbeidet i fjor?

– Vi så vel ikke den skaden da som vi ser nå. Ofte befinner skaden seg inne i trærne.