Et 15 meter langt tre knakk og deiset ned i Bispengsgaten torsdag formiddag. En liten jente skal ha vært sekunder fra å bli truffet.

Torsdag formiddag meldte politiet at et stort tre hadde veltet over et hus i Bispengsgaten i Bergen.

– Vi har fått melding om at et femten meter langt tre med en stor stamme har falt ned og ødelagt en del takstein på et hus. Men det skal ikke være snakk om personskader, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Politi og brannvesen rykket ut, og kommunen ble varslet.

– Et tre knakk og falt ned i gaten. Det er mindre skader på en bygning, som har fått takstein knust i andre etasje. Ingen er skadet, og jeg kjenner ikke til om det var folk i gaten eller beboere i det berørte huset da det skjedde, sier innsatsleder i brannvesenet, Knut Milde.

Både huset som ble truffet, nummer 19, og husene ved siden av skal ha mange beboere.

– Jente (1) ble trillet forbi sekunder før

Ansgar Bergsvik bor 20–30 meter unna der treet falt ned. Han sier tusenvis går gjennom gaten der treet falt i formiddag.

Ørjan Torheim

– Jeg hørte et stort smell og trodde noen hadde kjørt på huset mitt. Folk hørte smellet hundre meter unna. Jeg er blitt fortalt at en ett år gammel jente ble trillet forbi sekunder før treet falt. Moren var helt rystet, sier Bergsvik.

Han har bodd i gaten i 40 år og sier han ble sjokkert, men ikke overrasket, da treet knakk.

– Ras med både stein og trær har vært et problem i mange år. Senest i fjor ble det rassikret her. I fjor falt det også ned et tre litt lenger nedi gaten. Det var tre ganger større enn det som kom ned i dag.

Bergsvik antar mange var hjemme da treet falt, både i huset som ble truffet og i hus like ved.

– Problemet er at røttene på trærne er råtne. Og sikringen med gjerder kan ikke stoppe dem.

Ørjan Torheim

Vurderer om mer fare

Da BT forlot stedet i 12-tiden torsdag, hadde politiet akkurat sperret av veien. Brannvesenet rensket det trufne huset for løse takstein.

Ørjan Torheim

Grønn etat i kommunen vil vurdere om det er fare for at flere trær kan falle ned.

For beboer Ansgar Bergsvik har rasproblematikken preget livet i lang tid.

– En stund vurderte jeg å flytte soverommet mitt til andre siden av huset. Det var skremmende da det blåste og store trær svaiet kraftig rett ovenfor huset mitt, sier han.

I dag er de største trærne fjernet, og Bergsvik sier planene om å flytte soverommet er lagt på is.

– Varslet katastrofe

Anders Magnus, journalist i NRK, bor i Bispengsgaten 17, vegg i vegg med huset som ble truffet. Han og naboene har vært bekymret for trærne lenge.

Jan M. Lillebø

– Dette har vært en varslet katastrofe, sier Magnus.

Han forteller at beboerne i gaten har hatt en lang kamp mot Telenor og Bergen kommune for å få dem til å rydde opp i fjellsiden. Det ble gjort til slutt.

Men det ble samtidig bestemt at flere trær skulle stå igjen for å binde jordmassene.

– Firmaet som ryddet i fjellsiden fortalte oss at disse trærne råtner ved roten, slik at det bare er et spørsmål om tid før de faller ned når det er kraftig vind.

– Mange voksne og mange barn går i gaten hver dag, og en barnehage går ofte på tur der. Det er bare et under at ikke noen har blitt drept av alle de tunge steinene og trærne som har falt ned.

– De som eier skråningen, Bergen kommune og Telenor, har ansvaret for at trær og store steiner ikke faller ned i hodet på folk som går i gaten. Ved å beholde trærne, vet de hvilken risiko de tar og hva de kan få ansvaret for. Den risikoen ville ikke jeg ha tatt.