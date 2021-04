Snøskred i Myrkdalen: Søket er avsluttet og ingen er savnet

Det har gått et stort snøskred i Myrkdalen.

Like etter klokken 19 meldte Vest politidistrikt om at søket er avsluttet. Ingen personer er meldt savnet.

Det var like før klokken 14 lørdag at det gikk et stort snøskred i Myrkdalen. Skredet gikk ved Storebotneggi nord for hyttelandsbyen. Det vil si på høyre side av Kari Traa-trekket.

– Raset er 150 meter bredt og 400 meter langt. Det er snakk om store snømasser. Vi har vært igjennom skredet med hunder én gang. Nå er vi i gang med søk nummer to. Det søkes både elektronisk og manuelt. I tillegg har vi hatt drone oppe over skredet, sier innsatsleder Casper Kaland til BT klokken 18.00 lørdag kveld.

Ingen er meldt savnet, men det er skispor i området.

– Store snøklosser

Mor og datter, Ina og Mathilde Rognaldsen, var i nærheten av snøskredet.

– Vi tok Kari Traa-trekket opp og kjørte forbi området like før raset gikk. En liten stund etterpå tok vi samme runde opp. Da hadde snøskredet gått. Vi ble stående og se ned på det. Jeg har aldri sett et så stort skred før, sier Ina Rognaldsen.

Mathilde Rognaldsen ble skremt av snøskredet. Hun kjørte forbi kort tid etter det hadde rast. Foto: Privat

Familien har leilighet i Myrkdalen og vet at dette området er skredutsatt.

– Vi holdt oss unna eggen der skredet gikk, sier Rognaldsen.

Både mor og datter synes det var en dramatisk opplevelse.

– Det var skikkelig skummelt, sier Rognaldsen.

En mann BT snakker med som var like ved da skredet gikk, forteller til BT at skredet var minst 200 meter bredt, og at det var store klosser av snø.

Legehelikopter stod klart ved varmestuen ved foten av Kari Traa-trekket. Foto: Gerhard Flaaten

Skredet skal være 150 meter bredt og 400 meter langt. Foto: 2211-tipser

Voss brann og redning, brannvesenets klatregruppe og en skipatrulje deltok i søket.

– Skredet har gått et stykke utenfor løypenettet vårt, sier daglig leder John Ivar Norheim i Myrkdalen fjellheiser.

Han påpeker at selv om skredfaren er betydelig i området, er det ingen fare for snøskred i de preparerte løypene.

– Folk som går utenfor løypene må være forsiktige og ta trygge valg, sier Nordheim.

Syv redningshunder deltok i søket i området ved Storebotn. Foto: Mathilde Rognaldsen

Hunder søker

Norske Redningshunder hadde syv redningshunder i søket.

– Hundeekvipasjen er i søk nå. Vi har ikke hørt at det har vært noen tilbakemeldinger fra dem. Heller ikke registrert noen savnede. Dette vil nok pågå en stund fremover, sa Helge Lund like over klokken 15.30.

Det er betydelig snøskredfare på Voss, melder Varsom.no.