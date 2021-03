Vil bygge både Hordfast og ny vei og bane til Voss

Regjeringen sier de kan komme i gang med veien mot Voss i 2024, mens de vil vente i to-tre år før de starter med jernbanebyggingen.

Statsminiser Erna Solberg vil ikke si når en kommer i gang. Foto: Berit Roald

I dag kom regjeringen med sin første lekkasje i Vestland fylke. På et digitalt pressemøte fortalte statsminister Erna Solberg at ny E16 mellom Arna og Stanghelle ligger inne med oppstart i første periode, det vil si mellom 2022 og 2028.

– En tar sikte på oppstart av veibyggingen i 2024. Også er det snakke om å bygge jernbanebiten to til tre år senere, sa Solberg.

Hun slår dermed en lang strek over alle forslag om å skrinlegge jernbanedelen av K5-prosjektet.

– Vi legger opp til å gjennomføre utbyggingen som et fellesprosjekt mellom vei og bane. Det er viktig for å ta ut synergier mellom delvis samtidig utbygging på vei og bane. Gjensidig bruk av rømningstunneler er ett eksempel.

Kostnadsanslaget for fellesprosjektet Arna-Stanghelle er 26,4 milliarder kroner. 12,7 milliarder kroner til bane og 13,7 milliarder kroner til vei.

En milliard til Hordfast

Også Hordfast skal realiseres i første periode. Her ville ikke statsministeren røpe noe årstall.

– Vi kommer ikke til å være så delatjert på år som før. Det har ofte vist seg ikke å holde, sa Solberg.

Hun er imidlertid klar på en ting:

– Til de som sier vi må velge, så er mitt svar at regjeringen har tenkt å gjøre begge deler.

Hordfast reduserer reisetiden mellom Stord og Os med nærmere én time, til cirka 30 minutter. Prosjektet har en prislapp på rundt 37 milliarder kroner.

Sett opp mot totalkostnaden er regjeringens bidrag i første periode liten, kun en milliard kroner. På spørsmål om hva en får for en milliard kroner, svarte statsministeren «ganske mye».

– For det er bompenger i dette prosjektet også. En kan bruke bompenger for å komme i gang, sa Solberg.

Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap) synes løftene fra statsministeren lover godt.

– I dag hadde jeg gjort klar kleenex og kake. Det ble kake.

Ringkjøb er mest fornøyd med at statsministeren slår fast at både vei og bane skal bygges ut.

– For alle reisende er dette et steg i rett retning. Jeg gleder meg til å se NTP og håper og tror at dette er forpliktninger som står seg med tanke på bevilgninger og oppstart, sier Ringkjøb.

Hilde Magnusson, leder for Forum nye Bergensbanen, er også fornøyd.

– Det er gledelig at regjeringen går så tydleig inn for fellesprosjektet vei og bane. For ferdigstillelse av fellesprosjektet har det så vidt jeg forstår ikke noe å si om oppstart på jernbanen blir ett par år etter vei.

Hun la deretter til:

– Regjeringen har hørt på folket og leverer på det 50 prosent av hordalendingene mener er det viktigste samferdselsprosjekter i fylket, sier Magnusson.

På dagens digitale pressekonferanse var også Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn og KrF-statsråd Dag Ine Ulstein til stede.

– I Venstre er vi særlig forøyd med at Arna-Stanghelle blir gjennomført som et fellesprosjet. Dersom en ikke hadde bygget bane ville det vært en tapt mulighet, sa Rotevatn.