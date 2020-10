Prøver ut nye hurtigtester for korona

Fra nese til koronasvar på 15 minutter? Det kan bli resultatet etter Legevaktens utprøving av nye hurtigtester.

Suong Vo tar prøver av Emma Nøtterøy Rygg på Legevakten. Foto: Tor Høvik

Suong Vo strekker ut bomullspinnen som like før befant seg godt oppe i nesen til Camilla Nøtterøy Rygg (21).

– Prøve. Rygg.

Inne i det hvite testeteltet til Legevakten tar Marta Hildegun Mjeldheim nok en sprut med Antibac på hendene, og finner frem enda et par engangshansker før hun tar imot prøven.

Med vante bevegelser tar hun pinnen opp i reagensrøret og snurrer den rundt i væsken før røret lukkes og gjøres klar for å sendes til Haukeland for analyse. Så langt er alt rutine for Mjeldheim. Men denne mandags ettermiddagen dukker det opp enda en prøve fra nesen til Rygg. Denne skal testes på hurtigtestemaskinen på bakrommet.

Marta Hildegun Mjeldheim tar imot prøver. Foto: Tor Høvik

Kjapp test

Studenten Rygg har meldt seg frivillig til å ta en ekstra koronatest i forbindelse med den nye hurtigtesten som prøves ut på Legevakten. Forskjellen på den gamle testen er at denne skal gi svar på 15 minutter.

– Det er veldig greit at man får vite dette raskere, slik at man unngår at folk bryter karantenen mens man venter på svar, sier Rygg.

Hun går selv på Høyskolen på Vestlandet, og har fått beskjed om at hun er definert som nærkontakt til en som er smittet på skolen. Hvem det er, vet hun ikke. Men Rygg er satt i karantene sammen med resten av klassen på grunnskolelærerlinjen.

– Jeg føler meg fin, og har ingen symptomer. Men det er greit å få testet seg før karantenetiden går ut.

Flere forskjellige tester tas nå. Noen går til Haukeland mens andre analyseres på Legevakten. Foto: Tor Høvik

Samarbeider med andre

De nye hurtigtestene som er under utprøving på Legevakten er et samarbeid mellom Bergen kommune og Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus).

I dag finnes det allerede hurtigversjoner av såkalte «antistofftester». Disse kan gi deg svar på om du har hatt korona og derfor utviklet antistoffer mot viruset.

Det som testes nå er «antigentester» som påviser selve viruset. Dersom disse fungerer kan de muligens erstatte de kostbare og tidkrevende laboratorieanalysene.

– Samfunnsnytten av mindre karantenetid vil være veldig stor, sier helsebyråd Beate Husa (KrF), som har tatt turen til legevakten for å titte nærmere på testen.

Negativ test

Prøven til Rygg er den tiende i forsøksprosjektet mandag. FOU-rådgiver Mjeldheim på Legevakten tar med seg den prøven og en rekke andre inn i bygningen sammen med kollega Vo.

Én enslig dråpe dryppes ned på testbrikken, som så dyttes inn i det lille apparatet, ikke så veldig mye større enn en betalingsterminal. Så følger de instruksjonen og venter i underkant av et kvarter. På slutten telles det ned.

−10, 9, 8, begynner en spent helsebyråd.

Syv sekunder senere lyser svaret fra skjermen: «negativ». Om det var Ryggs eller en annens vet vi ikke.

Alle hurtigtestene måles opp mot laboratorietestene for å sjekke at resultatene samsvarer med de ordinære testene.

Suong Vo og Marta Hildegun Mjeldheim prøver ut de nye testmaskinene. Foto: Tor Høvik

Testbrikken som settes inn i maskinen. Foto: Tor Høvik

Ny hurtigtest for korona prøves ut på Legevakten. En dråpe legges på testbrikken. Foto: Tor Høvik

Skal teste 500

Kravet fra Noklus er at de skal teste 100 positive tester av totalt 500. For å finne så mange tester, må deltakerne som er med være registrert som nærkontakter.

– Vi spør alle som har vært nærkontakter om de vil være med, og så har vi et informasjonsskriv om prosjektet. I tillegg registrerer vi svar på spørsmål som «når var du i kontakt med en smittet», «hvilke symptomer har du» og «når oppsto de», forteller Mjeldheim.

De neste tre-fire ukene skal utprøvingen foregå både i Bergen og i Göteborg. Så vil man konkludere om resultatene og brukervennligheten tilsier at dette er noe som kan gjøres i fullskala.

– Kan du få raskere avklart om du er smittet vil dette ha en stor samfunnsgevinst. Både når det gjelder mindre karantenetid og mindre tid brukt på å analysere prøvene, sier hun.

Husa tror slike tester kan revolusjonere koronahverdagen og har selv hørt fra kulturaktører som håper hurtigtester for eksempel kan bidra til at man kan fylle konsertsalene igjen.

– Det er ikke vanskelig å forstå at de synes dette er veldig interessant, sier byråden.

Publisert Publisert: 19. oktober 2020 22:59