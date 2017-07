NVE arbeider fortsatt med å få kontroll på vannmassene i Utvik. Vegvesenet håper å få på plass en midlertidig broforbindelse til Stryn i løpet av torsdag.

Utvik er fremdeles uten veiforbindelse etter flommen som rammet mandag morgen. Onsdag starter Vegvesenet arbeidet med å få på plass en midlertidig bro mot Stryn.

Storelva i sentrum av Utvik tok med seg to broer på fylkesvei 60, og det er for øyeblikket ikke tilkomst til Førde eller Stryn. I tillegg er det store skader på veiene flere steder.

Øystein Torheim

– Store ødeleggelser

– Veien inn til Utvik er borte på begge sider, og nå arbeider vi med å få på plass en midlertidig bro mot Stryn. Monteringen av broen over Storelva starter onsdag, sier rådgiver i Statens vegvesen ved veiseksjon Fjordane, Kai Jonny Bugjerde.

Han håper den midlertidige broen kan komme på plass i løpet av torsdag, dersom arbeidet går som planlagt.

– Det er snakk om store ødeleggelser. To broer er ødelagt og det er store jordmasser som er vasket vekk som må bygges opp igjen. Nå handler det først og fremst om å rydde opp og få på plass en veiforbindelse til Utvik, sier Bugjerde.

Tanja Selbervik Hage / NTB scanpix

– Vil ta flere uker

Veien over Utvikfjellet vil ta betydelig lengre tid å få åpnet igjen. Her vil opprydningsarbeidet mest trolig ta flere uker, opplyser Bugjerde.

Fylkesvei 725 mellom Utvik og Moldreim og fylkesvei 60 mellom Utvik og Olden er stengt ved innkjøring til Utvik.

Alternative kjøreruter er E39 og fergesambandet Anda-Lote.

Natt til tirsdag ble det satt inn ekstra nattavganger på fergesambandet Anda-Lote, og fra tirsdag klokken 12.00 til 20.45 blir det satt inn en ekstra ferge, melder Fjord 1.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om det vil bli satt inn ekstra avganger natt til onsdag, opplyser Bugjerde.

Runar Sandnes / Scanpix

Fortsatt store vannmasser

NVE arbeider fortsatt med å få kontroll på vannmassene. Storelva renner tirsdag morgen fortsatt langs grunnmuren til to eller tre hus, opplyser fungerende regionsjef i NVE, Svein Arne Vågane.

– Vi har først og fremst konsentrert oss om å få kontroll på vannmassene. For øyeblikket holder vi på med krisearbeid, og arbeider med å få definert et nytt elveløp slik at vi får elven bort fra husene, sier Vågane til BT tirsdag formiddag.

Så langt har det ikke vært geolog på stedet, men Vågane sier at dette er et spørsmål det vil tas stilling til av i løpet av dagen.

– Nå er det mer eller mindre blå himmel her, og værprognosene ser bra ut, så jeg regner med at elven vil roe seg mer fremover, sier han.