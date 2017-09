En mann, født på 60-tallet, er avhørt og har erkjent at han tente på noe på utsiden av to trehus i Sydnesgaten natt til 14. mai i år.

Etter arrestasjonen som skjedde mandag denne uken, er mannen siktet for å ha forårsaket brannen.

– Mannen er nå siktet for grovt skadeverk. Vi fant ikke at vilkårene for fengsling var til stede, og mannen ble løslatt etter avhør, sier politiadvokat Trine-Benedikte Opdal til NRK Hordaland.

Var vitne i saken

Mannen skal tidligere har vært avhørt i saken, men da med status som vitne.

Rettspsykiatere er koblet på for å finne ut om mannen er strafferettslig tilregnelig.

– Det vil bli foretatt en observasjon av mannen, og denne prosessen har akkurat startet, sier Opdal til NRK.

Opdal vil foreløpig ikke gå inn på hvilken tilknytning den siktede har til huset.

Brannsmitteområde

Brannen startet i et leilighetskompleks og spredde seg raskt til nabohuset. 14 personer ble evakuert brannatten.

Det var klokken 01.35 natt til 14. mai at brannen ble meldt. Da var det full fyr i de to husene.

Trehusene som ligger i Sydnesgaten 35 og 33 ligger i et brannsmitteområde.

Verneverdige

Byantikvar Johanne E. Gillow sa etter brannen at byen ikke har noen verneverdige trehus å miste.

– Hvert hus med historisk verdi som forsvinner er ett for mye. Husene i Sydnesgaten var begge verneverdige. De ble bygget så tidlig som i 1895, og er dermed mer enn 120 år gamle, sa Gillow.