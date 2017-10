– 2009 skiller seg utvilsomt ut i Pepperkakebyens historie. En full mann raserte alt. Det var et trist syn, sier Steinar Kristoffersen.

Pepperkake-generalen har stått i spissen for den årlige tradisjonen helt siden oppstarten i 1991. Nå er det på ’an igjen. Fredag kan folk begynne å levere byggverkene sine i Sentralbadet.

Når Kristoffersen ser tilbake på mer enn 25 år med Pepperkakebyen, har han mange gode minner på netthinnen.

Gikk berserk

– Men 2009 var det svarte året. Det var helt spesielt. Pepperkakebyen holdt til i et telt på Torgallmenningen. Så ble alt knust av en mann som gikk berserk mellom pepperkakehusene, sier Kristoffersen, som er daglig leder i Bergen Sentrum AS.

Næringslivet i byen og tidligere ordfører Herman Friele utlovet en dusør på 100.000 kroner for opplysninger som kunne føre til pågripelse av gjerningsmannen.

– Vi vurderte først om vi skulle prøve å holde hele historien skjult, men oppdaget etter hvert at det var umulig. Først ble det en stor sak i lokale medier. Deretter gikk historien verden rundt.

Omtalt over hele verden

CNN, BBC og andre medier omtalte hendelsen. Det viste seg at det var en mann i begynnelsen av 20-årene som hadde brutt seg inn, og som i fylla hadde ødelagt mange hundre pepperkakehus tidlig en søndag morgen. Mannen ble pågrepet av politiet, og tilsto det han hadde gjort.

Han gikk senere med på å betale penger til flere gode formål som overskuddet av Pepperkakebyen går til.

By på flyttefot

Pepperkakebyen har flere ganger vært på flyttefot etter at arrangementet først ble holdt i kjøpesenteret Galleriet på Torgallmenningen.

– Fra 1991 til 2006 holdt vi til i Galleriet. I 2007 ble byen flyttet til Skostredet. Fra 2008 til 2011 var det teltet på Torgallmenningen, så et par år i DnB sine banklokaler på Torgallmenningen, før det fra 2014 har vært Sentralbadet, erindrer Kristoffersen.

En stor dugnad

Nå ønsker han hele byens befolkning, kanskje spesielt barn, om å komme med sine pepperkakebyggverk.

– Dette er jo en stor dugnad. Bare fantasien setter grenser for hva man kan levere. Kriteriet vi legger i bunn er at det må være solide bygninger eller byggverk, og at de ikke er for store.

Seilbåt fra Minnesota

Blant årets attraksjoner er en seilbåt man er blitt forespeilet skal sendes fra Minnesota.

– De skulle sende båten til oss, men spurte om vi kunne montere masten.

– Vi kan gjerne si at Pepperkakebyen er blitt verdenskjent. I sommer mottok jeg en hel masse telefoner fra japanere og amerikanere som ville besøke byen. Jeg måtte skuffe dem med at de ringte til feil årstid, sier Kristoffersen.

1000 kvadrat

Pepperkake-generalen håper at så mange som mulig nå blir med på å fylle opp 1000 kvadrat med pepperkakebyggverk.

– La det være åpning for lys i byggene. Det skal bli et fantastisk skue når alt er på plass. Ingen jul uten at Pepperkakebyen, sier Kristoffersen.