Fylkeslegen: Sykehjem der 16 døde drev forsvarlig

Gamle bygninger, mange ansatte i karantene og dårlig testkapasitet. Det ble avgjørende for den alvorlige situasjonen ved Metodisthjemmet.

Fylkeslege Helga Arianson konkluderer med at Metodisthjemmet ikke handlet i strid med kravet til forsvarlig helsehjelp under covid 19-pandemien. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Metodisthjemmet drev ikke i strid med kravet til forsvarlig helsehjelp. Det er Fylkesmannens konklusjon etter å ha gransket det private sykehjemmets håndtering av covid 19-utbruddet.

– Metodisthjemmet har gjort det som var å forvente av dem, gitt de vanskelige forutsetningene i starten av en pandemi, sier fylkeslege Helga Arianson.

Hun peker på en rekke forhold som har gjort det vanskelig for de ansatte å håndtere situasjonen.

– Bygningen er gammel og gjorde det vanskelig å begrense smitten. Det var høy terskel for testing og lite smittevernutstyr. Når over 50 ansatte måtte ut i karantene og 50 vikarer måtte håndtere dette, så oppsto det situasjoner som ikke var slik vi skulle ønske.

Fylkeslegen valgte å åpne tilsyn 17. april, blant annet etter å ha fått en bekymringsmelding om forholdene ved sykehjemmet.

Totalt 27 ansatte og 24 beboere er blitt smittet av koronaviruset på Metodisthjemmet.

Metodisthjemmet har driftsavtale med Bergen kommune, som disponerer 46 plasser. Foto: Bjørn Erik Larsen

Mest rammet i landet

Metodisthjemmet er det sykehjemmet i landet som har hatt flest dødsfall som følge av covid-19. Per i dag er 16 av 46 beboere døde.

Rapporten peker på flere forhold som gjorde det vanskelig å begrense smitten:

Bygget er gammelt, trangt og uhensiktsmessig.

Testkapasiteten var lav, og kriteriene for hvem som kunne testes var streng da utbruddet oppsto. Det gjorde det vanskelig å avdekke smitte.

Mange ansatte måtte i karantene, noe som skapte stort behov for vikarer.

Ikke analysert ansvar

– Hvor utbredt er manglene ved Metodisthjemmet blant andre sykehjem?

– Jeg har ikke god nok oversikt til å si det sikkert, men vi vet at det er flere sykehjem i fylket som trenger oppgradering, sier Arianson.

– Burde beboerne vært flyttet tidligere?

– I ettertid er vi enige i at det kunne vært gjort tidligere. Det er flere ting her som ikke har vært optimalt, og vi har pekt på flere forbedringspunkter. Og så har vi gjort en vurdering ut fra den spesielle situasjonen.

– Hvem har ansvaret for manglene dere påpeker?

– De lokale forholdene er det sykehjemmet selv som må forbedre. Vi har ikke gjort noen analyse av ansvar på overordnet nivå.

Ikke ideelle forhold

Arianson sier det ikke har vært mulig å fastslå hvordan viruset kom inn på sykehjemmet.

– Dette er veldig usikkert. Sykehjemmet har sagt at smitten kom inn via en ansatt, men det kan ha skjedd på andre måter.

Fylkeslegen har fått opplyst at tre beboere døde i mars, før utbruddet ble kjent. Det er ikke avklart hva de døde av, og det har ikke vært mulig å fastslå når viruset kom inn på sykehjemmet.

– Smitten har trolig vært der en stund før den ble oppdaget, fordi det i løpet av få dager var svært mange som testet positiv. Hvis viruset ikke har spredt seg over tid har det spredt seg ekstremt fort. Dette vet vi ikke med sikkerhet.

– Er Metodisthjemmet egnet som sykehjem i dag?

– Det skal ikke jeg uttale meg om nå. Under normale forhold har dette vært et av sykehjemmene som kommunen har ment har vært drevet forsvarlig. Men det har stått høyt på listen over sykehjem som trenger oppgradering. De har ikke ideelle forhold, og derfor har de ikke fått de mest pleietrengende pasientene.

Fylkeslege Helga Arianson peker på en rekke bygningstekniske forhold ved Metodisthjemmet som gjorde det utfordrende å håndtere smitten. Foto: Fred Ivar Utsi KLEMETSEN

Fikk ikke hjelp fra andre

BT har tidligere skrevet at Metodisthjemmet måtte hente inn 51 vikarer under covid 19-utbruddet.

Syv av disse hadde aldri jobbet på sykehjem før. Hver fjerde vikar hadde ikke helsefaglig bakgrunn.

Metodisthjemmet har overfor fylkeslegen uttalt at de opprinnelig mente bemanningen var god nok til å håndtere situasjonen.

Situasjonen endret seg imidlertid raskt med en stor spredning av smitten.

I fylkeslegens rapport kommer det frem at nesten alt pleiepersonale som hadde delt stilling mellom sykehjemmet og kommune eller sykehus, ble trukket ut av stillingen ved sykehjemmet.

«Institusjonsleder opplyser at de også henvendte seg til andre helseaktører for å få bistand med personale, uten hell», står det i rapporten.

Overlege Bård Kittang hasteflyttet 12 smittede pasienter fra Metodisthjemmet 15. april. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Burde vært flyttet før

Den 14. april tok institusjonsleder Karianne Magnussen kontakt med etatsdirektør Johansen for å be om hjelp til å håndtere situasjonen. På dette tidspunktet var 15 beboere og 27 ansatte smittet. De to diskuterte flytting av personell til sykehjemmet, eller utflytting av beboere. Hva som ble konklusjonen nevnes ikke i rapporten.

Dagen etter inviterte overlege Bård Kittang fra kommunen seg selv på besøk til sykehjemmet. Han sørget for at 12 smittede beboere ble flyttet til andre sykehjem i Bergen.

– Jeg skjønte raskt at her måtte noe gjøres. Bemanningen ved sykehjemmet var begrenset, sa Kittang da BT skrev om besøket.

Han bemerket også at de ansatte som var på jobb var utslitte.

Kittang har overfor fylkeslegen uttalt at han «i etterkant, sett i lys av den raske spredningen av covid-19, har kommet til at vurderingen rundt flytting av beboere kunne vært gjort tidligere, og at både sykehjemmet og kommunen kunne bidratt til dette.»

Utilstrekkelig plan

Rapporten slår fast at sykehjemmets pandemiplan var utilstrekkelig. For eksempel viste det seg å være veldig tungt og belastende for ansatte vikarer å gå lange vakter med fullt smittevernutstyr.

– Vi som samfunn har ikke klart å forutse hva som skjer når pandemien kommer og rammer oss. Forutsetningene i planen stemmer ikke alltid med realiteten. Det viktigste da er å improvisere, og sykehjemmet evnet å tilpasse seg den faktiske situasjonen, sier Arianson.

Hun viser til en svensk undersøkelse som peker på at det er helt tilfeldig hvilke sykehjem som blir rammet av koronautbrudd.

– Hvis vi skulle beskyttet våre gamle 100 prosent, måtte vi isolert dem fullstendig. Det er ikke et godt valg over tid. Dette er et spørsmål om balanse. Om vi har funnet den rette balansen skal ikke jeg svare på.