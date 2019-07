To passasjertog har hatt et sammenstøtt ved Berekvam stasjon i Aurland, opplyser politiets operasjonssentral.

Like før klokken 17.30 onsdag ettermiddag melder politiet at 10 personer er lettere skadet og har fått behandling på stedet. En person er kjørt til sykehus for nærmere undersøkelser, skriver Vest politidistrikt i en Twittermelding.

Legene på Voss sjukehus undersøker om vedkommende har fått hjernerystelse.

Det er også materielle skader på togene etter sammenstøtet som skjedde ved 14-tiden.

– To personer er skadet. Den ene skal muligens ha bruddskader, den andre skal være kvalm og svimmel, sa Knut Dahl-Michelsen, operasjonsleder i Vest politidistrikt tidligere i ettermiddag.

Han vet ikke hvorfor sammenstøtet skjedde. Det er ikke mistanke om promille. Ifølge Dahl-Michelsen har ingen av togene sporet av.

BaneNor opplyser at Flåmsbana er stengt på strekningen mellom Myrdal og Flåm på grunn av sammenstøtet.

Klokken 17.30 melder BaneNor at passasjerene som var ombord i de to togene på Flåmsbana nå blir fraktet ned til Flåm. Togtrafikken mellom Myrdal og Flåm er stengt inntil videre.

Arne Veum

Arne Veum

– Dro i nødbremsen

– Det ene toget sto i ro, det andre kom på samme spor med lav fart og traff toget som sto i ro. Lokfører dro i nødbremsen, men klarte ikke å stanse, sier Olav Nordli, pressevakt i Bane Nord.

Rundt kl. 15.10 melder politiet at politi og ambulanse er på stedet. To personer blir tilsett av helsepersonell, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Det skal være rundt 800 passasjerer på de to togene.

Stengt

Nordli i Bane NOR vet ikke hvorfor sammenstøtet skjedde. Han sier at hendelsen vil bli gransket.

– Statens havarikommisjon for transport og Bane Nors egen gruppe som undersøker uøndkede hendelser skal granske dette. Derfor blir trolig Flåmsbana stengt resten av dagen, sier Nordli.

Turister tok til fots

Det var altså omlag 800 personer på de to togene, de aller fleste passasjerer.

Mange av dem begynte å gå nedover til Flåm etter sammenstøtet. Klokken 16.45 opplyste operasjonsleder Dag Olav Sætre at et av togene skal frakte turister til Flåm.

Ved 17.30-tiden var politiet fortsatt på stedet. Sætre vet ikke hvorfor ulykken skjedde. Han opplyser at farten skal ha vært lav da sammenstøtet skjedde.