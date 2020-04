Slik blir årets 17. mai-feiring: – Det blir buekorps

– Det blir buekorps og andre korps på 17. mai. Det kan vi love, sier Vidar Børve i 17. mai-komiteen i Bergen.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Nordnæs Bataillon 17. mai 2019. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Kulturminister Abid Raja la fredag frem planen for årets nasjonaldagsfeiring. På pressekonferansen understreket han at årets feiring vil bli annerledes.

Vanligvis tar mellom 50.000 og 100.000 folk turen til Bergen sentrum på nasjonaldagen. Slik blir det ikke i år.

Barnetogene, slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres i år. Det samme gjelder større feiringer på grendehus og skoler.

– Det er trist, sa Raja.

Kulturministeren sa samtidig at musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for det.

Kulturminister Abid Raja orienterer pressen om håndteringen av koronasituasjonen. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

– Vi har en plan

Vidar Børve, som er prosesjonsansvarlig i 17. mai-komiteen i Bergen, er glad for at kulturministeren åpnet for at korps får spille på nasjonaldagen.

– Det blir buekorps og andre korps på 17. mai. Det kan vi love, sier han.

17. mai-komiteen i Bergen legger nå planer for å gjennomføre feiringen med både korps og buekorps i henhold til smittevernreglene.

– Vi har en plan, og jeg tror det kommer til å bli veldig bra. Akkurat hva planen er, kan vi ikke gå ut med ennå, men jeg kan si at det ikke vil bli noe problem å oppfylle smittekravene samtidig som korpsene og buekorpsene får spille, sier Børve.

Han forteller at komiteens plan både oppfyller kravet om avstand og at det ikke vil samle tilskuere og folk i store folkemengder.

Slike bilder vil man trolig ikke se i Bergen i år. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

«Ja, vi elsker»

Kulturministeren forsikret at årets 17. mai-feiring vil bli minnerik og verdig, selv om koronapandemien gjør at begrensninger må innføres.

– Det blir en feiring av Grunnloven, folkestyret, fred og frihet. Vi skal sørge for at årets feiring blir minnerik, la han til.

Klokken 13 på nasjonaldagen blir det salutt fra ni av Forsvarets anlegg, helt fra Fredriksten festning i sør til Vardøhus festning i nord.

Det blir 21 skudd med fem sekunders mellomrom.

– Etter det kommer Det Norske Solistkor til å være fremsangere. Da kan vi åpne våre vinduer, gå ut på balkongene, i hagene våre og gatene, med to meters avstand, og sammen synge «Ja, vi elsker» i kor, sa Raja.

– Da vet vi alle sammen at 17. mai 2020, da sang vi nasjonalsangen samtidig, sa Raja.

Musikkorps får marsjere på 17. mai dersom de overholder distansereglene. Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Musikkorps får marsjere

Musikkorps kan spille og marsjere der forholdene ligger til rette for det.

Det betyr at lokale korps kan marsjere i gater og langs veier hvis det ikke følger mennesker bak eller mange tilskuere står langs veien. Musikantene må marsjere med to meters avstand.

Raja bekreftet også at flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med et mindre antall tilskuere.

– Vi skal ha en feiring vi kan se tilbake på. Vi kan imidlertid ikke la en hyggelig markering føre til smittespredning, sa Raja.

Regjeringen tilbake med en endelig veiledning for nasjonaldagen 4. mai. I mellomtiden opprettes det en nasjonal 17. mai-komité bestående av 16 kommuner, blant dem Bergen, som skal drøfte løsninger.