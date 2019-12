Granskere fant regelbrudd, men ikke lovbrudd hos Ferde

Advokatrapporten om bompengeselskapet Ferde konkluderer med at selskapet har brutt regler to ganger. Men ingen lovbrudd er funnet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

FÅR KRITIKK: Ferde-direktør Trond Juvik får kritikk for to forhold i advokatrapporten som har gransket selskapet. Foto: Silje Robinson (arkiv)

Onsdag kom rapporten fra advokatfirmaet Kluge, som styret i Ferde har bestilt.

Ferde ble opprettet 1. januar 2018, etter at fem fylkeskommuner kjøpte det daværende private selskapet BT Signaal. Hensikten var å få et stort, offentlig eid bompengeselskap.

NRK har i flere måneder laget reportasjer om de offentlig eide bompengeselskapene i Norge, deriblant flere saker om Ferde. Det er funnene og påstandene i disse sakene som danner grunnlaget for granskningen styret satte i gang.

– Vi har bedt Kluge se spesifikt på det som er kommet frem i NRKs saker, men også alt annet de måtte finne verdt å undersøke. Vi vil ikke risikere at det etter gjennomgangen dukker opp nye ting, sa styreleder Paul M. Nilsen til BT.

Les også Derfor blir Ferde gransket

To regelbrudd

Advokatfirmaet konstaterer at det er begått regelbrudd i to tilfeller:

Da Ferde kjøpte programvarelisenser fra BTS Norway AS. Det sistnevnte firmaet er deleid av Ferdes direktør Trond Juvik og flere andre ansatte i selskapet. Advokatene skriver at Ferde ikke har tapt penger på denne transaksjonen, men at det likevel er et brudd på anskaffelsesregler i det offentlige.

Ferdes bruk av et firma i Kina til arbeidet med å punche inn bilnummer som ikke registreres maskinelt. Firmaet er eid av konen til en direktør i Ferde, men det mener advokatene er greit. De kritiserer imidlertid at arbeidet en periode ble utført uten en nødvendig databehandleravtale som man må ha for aktører utenfor EØS.

Ingen lovbrudd

Når det gjelder de andre forholdene som er gransket, deriblant Ferde-direktørens biarbeid med et skatteprosjekt i Kongo, er det ikke konstatert noen lovbrudd.

«Ut over det som fremgår (...) har Kluge ikke gjort funn, verken i form av forhold som anses lovstridige eller (...) kritikkverdig» skriver advokatene.

Fakta Ferde Bro- og Tunnelselskapet AS ble stiftet i 1953, og startet innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen og Eidsvågtunnelen i 1956.

I 2012 ble selskapets navn endret til BT Signaal AS.

I september 2017 ble selskapet kjøpt av fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder og samtidig fusjonert med det regionale bompengeselskapet Sørvest Bomvegselskap AS.

Fra 1. januar 2018 skiftet selskapet navn til Ferde AS.

Et av prosjektene som var satt i gang da BT Signaal var et privat selskap, men som ikke var en naturlig del av et offentlig eid bompengeselskap, var en kontrakt med myndighetene i en region i Kongo.

BT Signaal skulle bidra med systemer for bedre skatteinnkreving i regionen. Da fylkeskommunene kjøpte selskapet, ble denne virksomheten skilt ut i det private selskapet BTS Norway, eid av Trond Juvik og andre ansatte.

– Kunne jobbe for Kongo i arbeidstiden

Dette skulle være et biarbeid for de ansatte, samtidig som man fikk tid til å avslutte prosjektet og oppfylle kontrakten i Kongo.

NRK sitter på logger som viser at Trond Juvik har arbeidet med Kongo-prosjektet i arbeidstiden og fra Ferdes hovedkontor.

Advokatene skriver at de ikke har noen opplysninger som tyder på at Juviks biarbeid i BTS Norway har gått ut over hans arbeid i Ferde. De viser til at han som toppleder ikke har overtidsbetalt, og dermed heller ikke har noen normalarbeidstid.

«På denne bakgrunn var det ikke noe i veien for at Juvik kunne utføre oppgaver for BTS Norway AS, eksempelvis knyttet til Kongo-prosjektet, i normalarbeidstid hos Ferde» skriver de.

STYRELEDER: Paul M. Nilsen er tidligere fylkesrådmann i Hordaland og styreleder i Bybanen AS. Nå er han styreleder i Ferde, men kan miste den jobben etter nyttår. Foto: Helge Sunde (arkiv)

– Fortsatt tillit til styret

Eierfylkene uttaler etter eiermøtet onsdag at de fortsatt har tillit til styret.

– Rapporten frå advokatfirmaet Kluge har ikke avdekket nye kritikkverdige forhold, sier avtroppende fylkesordfører i Hordaland Anne Gine Hestetun etter møtet i dag.

Hun sier at eierne er svært opptatt av at de bompengene som blir krevd inn gjennom selskapet, blir forvaltet på best mulig måte bare blir brukt til formålet.

– Alle selskap og organisasjoner lever av omdømmet sitt, og dette er særlig viktig innen det området som Ferde AS opererer, sier Hestetun.

Tirsdag vedtok derimot et enstemmig fylkesutvalg i nye Vestland, som eier 40 prosent av Ferde, at man ønsker et styrevalg på den ekstraordinære generalforsamlingen i Ferde AS like over nyttår.

– Tilliten til Ferde er satt på spill, og da er det å skifte ut styret det grepet eierne kan gjøre, sa Terje Søviknes (Frp).