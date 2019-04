Vest politidistrikt beskyldte 13-åringen som avslørte sikkerhetsbrudd i kommunen for tap av omdømme. Nå trekker politiet formuleringen.

I august i fjor avslørte en 7.-klassing sikkerhetshull med passord og andre personopplysninger til 35.000 elever og foresatte i bergensskolen.

Torsdag meldte NRK at politiet har bestemt seg for å legge bort saken ettersom gutten er under kriminell straffealder.

Politiet mener likevel at gutten har gjort seg skyldig i en straffbar handling. Han har fått tilbake det meste av datautstyret, bortsett fra tre eksterne harddisker og en minnepenn.

– Ikke riktig å bruke

Ifølge NRK begrunnet Vest politidistrikt inndragningen med at handlingene hadde påført Bergen kommune «tap av omdømme».

Etter massiv kritikk trekker politiet nå påstanden om at gutten skadet kommunens omdømme.

– Formuleringen var nok ikke riktig å bruke. Det er min oppfatning at den ikke burde blitt tatt inn, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt til NRK.

Politiet vurderer nå å endre teksten i deler av forelegget etter innvendinger fra advokaten som representerer guttens foreldre.

Sendte falsk e-post

Etter at gutten oppdaget sikkerhetshullet, sendte han ut en falsk e-post fra rektorens konto.

Guttens foreldre har i et tidligere intervju med BT forklart at han gjorde dette i frustrasjon over at sikkerheten ikke hadde blitt bedre selv etter at skolen varslet kommunen.

Bergen kommune har beklaget dårlig håndtering av saken og har vedtatt et gebyr på 1,6 millioner fra Datatilsynet.