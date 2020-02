Podkast: – Eg vil heller sjå kloden koke enn å melde meg inn i den Facebook-gruppa der

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

I STUDIO: Gerd Margrete Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll held deg oppdatert på denne vekas store saker i siste utgåve av podkasten «Nokon må gå». Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

Dei to Facebook-fenomena «Folkeopprøret mot klimahysteri» og «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri» blir diskutert i vekas episode av «Nokon må gå».

Begge gruppene har fått over 100.000 medlemmer, som står steilt mot kvarandre i klimasaka.

Men kva for ei av gruppene er eigentleg verst?

BT-kommentator Jens Kihl tek til orde for at det er motrørsla.

– Eg vil heller sjå kloden koke enn å melde meg inn i den Facebook-gruppa der, seier han.

I tillegg snakkar han, Morten Myksvoll og Gerd Tjeldflåt om Arbeidarparti-kvinnene som trekk seg, nabokranglar mellom bygder og ikkje minst vekas mest opplagte «Nokon må gå»-kandidat: Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) og hans etterlønn.

