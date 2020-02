Podkast: – Er ikkje Michelin litt snobbete?

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

I STUDIO: Gerd Margrete Tjeldflåt, Jens Kihl og Morten Myksvoll held deg oppdatert på denne vekas store saker i siste utgåve av podkasten «Nokon må gå». Foto: Geir Martin Strande (Arkiv)

I denne episoden av «Nokon må gå», snakkar me om mat, flyruter og industri.

For denne veka fekk Bare Restaurant i Bergen byens første Michelin-stjerne. I etterkant raste debatten etter at Senterpartiets næringspolitiske talsperson Geir Pollestad kritiserte dekninga av prisane.

– Noko av det teitaste i kritikken er at rettane er så små, seier Morten Myksvoll. – Ja, det er snobbete, men det er jo greit.

Widerøe kuttar 4000 flyavgangar. Ein del av kutta råkar Sogn og Fjordane.

– Det var snakk om å slå saman Gloppen, Gaular og Flora til éin kommune, med sine tre flyplassar. Det ville vore ein slags verdsrekord, seier Jens Kihl.

– Nyheita er nok ein del av eit spel for å få staten til å punge ut, meiner Gerd Tjeldflåt.

I spalta Å Vestland, vil Jens Kihl til Odda, Husnes, Sauda og alle dei andre industristadane på Vestlandet. Han spør om det er noko spesielt med dei. Og det er det jo.

