Politi og brannvesen ble ved 03.30-tiden i natt varslet om brann i hus i Dimmelsvik i Kvinnherad.

- Forbipasserende i bil meldte om røykutvikling fra boligens tredje etasje, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt.

Mannskaper fra Kvinnherad brann og redning kom til stedet.

Kontakt med boligeier

- Røykdykkere har vært inne i boligen, men det skal ikke være personer i huset, sier Magnussen.

Man fikk etter hvert kontakt med boligeier som bekrefter at det ikke var folk i huset.

Lokalisert i bjelkelag

- Klokken 04.12 var brannen slått ned i huset som ikke er av nyere dato. Brannen ble lokalisert til bjelkelaget mellom 2. og 3. etasje. Huset har tre etasjer med loft, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Ved 05.30-tiden sier Lund at det er kontroll på brannen, men at mannskaper blir på stedet for å være sikre på at flammer ikke blusser opp igjen.

- Vi får ikke utslag på varme nå, så vi regner brannen som avverget, sier Lund.

Årsaken til røyk og flammer er foreløpig uavklart.