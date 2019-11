Fjerner masse i bunnen av Jølstravatnet etter nytt metallfunn

Hevingsarbeidere fjerner masse i bunnen av Jølstravatnet etter et funn av en større metallgjenstand, opplyste politiet tirsdag.

NYTT FUNN: En to meter lang metallgjenstand ble mandag funnet med ved hjelp av en metalldetektor. Politiet

Det var mandag ettermiddag at hevingsarbeiderne fant en to meter lang metallgjenstand i den samme posisjonen en annen metallgjenstand ble påvist i sommer.

Politiet leter etter en bil som ble tatt av et ras som gikk over fylkesveien 451 den 30. juli i år. En mann i 50-årene omkom, men er foreløpig ikke funnet etter ulykken.

FLERE DAGER: Politiet tror at arbeidet med å fjerne massene vil ta flere dager. Politiet

Politiet opplyste tirsdag at de neste dagene vil gå med til å fjerne masser fra stedet.

– Det er ingenting av gjenstanden som stikker opp, eller er synlig. Gjenstanden har trolig sunket ytterligere siden i sommer. Vi må forsøke å fjerne massene uten at gjenstanden synker dypere, så det er mange hensyn å ta, sier innsatsleder Torbjørn Thue i politiet.

FLERE RAS: Den 30. juli i år gikk det flere jordras i Jølster og Førde i Sogn og Fjordane etter et kraftig regnvær. Paul S. Amundsen

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde ble oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection.

Hevingsarbeidet har tatt lengre tid enn først ventet, erkjenner politiet. Etter å ha ankret fast flåten ved funnstedet i forrige uke, viste det seg at gjenstanden ikke var synlig med undervannskamera eller sonar. En metalldetektor har imidlertid markert et funn.

– Vi håper at vi raskt kan få bekreftet eller avkreftet om det er den aktuelle bilen vi har funnet. Det at gjenstanden ligger under massene, kan tyde på at massene er ustabile, sier politiets innsatsleder.

KREVENDE: Arbeidet med å finne bilen som ble tatt av et ras i sommer, har vært komplisert for politiet og hevingsarbeidere. Adalheidur Oldeide