Ulvefrykt i Fana

– De fattige i Fana fikk ekstra fattighjelp på grunn av farlige udyr

Oversiktsbilde som viser Fana prestegård og deler av Fanabygden i 1928. På 1700-tallet var prestegården NAV-kontoret i alle bygdene på Vestlandet. Hovedbygningen på Fana prestegård var tegnet av arkitekt Ole Landmark og sto ferdig i 1925. Foto: Atelier KK Utlån: Billedsamlingen, UiB.

Den første fattigloven for Vestlandet kom i 1755 og het forordning om «Betleres Affskaffelse og de Fattiges Underholdning i Bergen Bye og Stift».

Den ga påbud om at det i alle prestegjeld skulle opprettes en egen fattigkommisjon som skulle hjelpe de fattige og bli kvitt tiggingen. De lokale sokneprestene skulle være formann i fattigkommisjonen, slik at i praksis skulle hver prestegård være fortidens NAV-kontor.

Fattigkommisjonene skulle føre en protokoll der både fattigkassens inntekter og utgifter skulle føres. I disse protokollene får vi ikke bare vite hvordan fattigkassen fikk sine inntekter, men også hvem de fattige var, hvorfor de var fattige og hvordan de fikk hjelp.

Dette er gull for alle som er interessert i slektsgransking, sosialhistorie eller lokalhistorie.

Forklaring over Willumstolden fra Fattigkommisjonen i Fana, datert 1. desember 1757. Kilde: Fattigprotokoll for Fana prestegjeld 1756-1845, Bergen byarkiv/Digitalarkivet Foto: Bergen Byarkiv

”Willums-tolden”

Hovedinntekten for fattigvesenet var de innsamlede pengene i kirkene. Den eldste fattigprotokollen for Fana forteller imidlertid at fattigvesenet i Fana hadde en helt unik inntektskilde, den såkalte Willums-tollen.

Overkommisjonen i Bergen, som skulle godkjenne regnskapene for fattigkommisjonen i Fana, ville vite mer om denne inntekten. Soknekommisjonen forklarte da at dette var en frivillig gave fra bøndene til de fattige.

Dette var noe deres forfedre hadde funnet på av seg selv i gammel tid, da «Landet var plaget med U-dyr» som «sterkt grasseret» i Fana. Det er mulig at den første som fikk nyte godt av denne gaven var en fattiglem ved navn Willum, og at navnet hans ble knyttet til gaven.

Tassende ulveføtter

Det er ikke tvil om at «Udyrene» som herjet i Fana var ulv.

I 1719 ble det samlet inn penger i Birkeland kirke til kirken, St. Jørgens hospital og de fattige i håp om at Gud ville jage bort de skadelige udyrene som gjorde stor skade på husdyrene deres.

Sokneprest Edward Londeman i Fana skrev i 1744 at det enkelte vintre kunne komme noen få hjort innom Fana, mens det derimot var rikelig av ulv og rev.

Flyfotoet fra 1961 over Fana prestegård. Den flotte presteboligen er tegnet av arkitekt Ole Landmark og sto ferdig i 1925. Foto: Widerøes Flyveselskap A/S, Billedsamlingen, UiB

Fattige i Fana

Oversikten over fattiglemmene de første årene viser at det fantes 39 fattige i prestegjeldet, 24 i Fana sokn og 15 i Birkeland sokn.

De aller fleste av disse ble satt i legd – altså at de måtte flyttes rundt fra gård til gård.

Noen av de fattige som var sengeliggende og ikke «beqvemmelig» kunne flyttes på, mottok en liten pengestøtte og ble ellers underholdt av sine egne slektninger eller «venner».

Dette er fattigprotokollen for Fana prestegjeld 1756–1845. Foto: Tor-Magnus Lien, Bergen byarkiv

Inn- og utgifter i fattigprotokollen i året 1767. Foto: Tor-Magnus Lien, Bergen byarkiv

Behøver megen Røgt

Noen av de fattige var i stand til å bidra litt for føden, mens andre var sengeliggende og skrøpelige.

De aller fleste ble som loven påbød satt i legd, men det varierte hvor mange ganger de måtte flytte i løpet av et år.

Noen av dem slapp med seks årlige flyttinger, som Jonas Mynteviigens datters uektefødte barn, den 6 år gamle Marthe Larsdatter.

Andre blir omtalt som at de trenger mye pleie og omsorg, og disse ble flyttet langt oftere.

Det var tilfelle med den 80 år gamle Barbra Birkeland som var «gandske vanfør både paa Hænder og Fødder».

Hun ble satt i legd, og for hennes del betydde det at hun skulle oppholde seg hos 21 ulike gårdbrukere i løpet av året.

Giertrud Knappen var bare 58 år, men beskrives som «gandske forrykt i sine Sandser». Hun ble også satt i legd, og måtte flytte mellom 19 ulike gårdbrukere på Straume, Bønes, Kråkenes, Fjøsanger, Haugen, Storetveit, Fantoft, Øvre Natland, Sandal og Tveiterås.

Vil du vite mer om de fattige i Fana eller se om en av dine forfedre satt i fattigkommisjonen er det bare å oppsøke Digitalarkivet der Bergen byarkiv nylig har lagt ut fattigprotokollen for Fana for årene 1756–1845.

Her er fattigregnskapet for Fana prestegjeld i 1757. På venstre side er inntektene hvor det tydelig fremgår at den største inntekten var innsamlede midler fra kirkene. I tillegg er pengebidrag fra de kondisjonerte familiene som dermed slapp å huse de fattige selv og den såkalte Willumstolden som var en frivillig gave. På høyresiden står utgiftene, og nederst er underskriftene til medlemmene i fattigkommisjonen. Foto: Bergen byarkiv/Digitalarkivet

Dette oppslaget viser 27 av Fanas fattige i 1757. I tillegg til navn og alder, står det litt om deres helsetilstand og ikke minst hos hvilke gårdbrukere de skal bo hos i løpet av året, og hvilken pengesum fattigkassen bevilget til hjelp for den enkelte. Foto: Bergen byarkiv/Digitalarkivet

I Digitalarkivet finnes også søkbare databaser over fattige i Hamre, Lindås, Manger, Askøy, Haus, med flere.