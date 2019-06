Se hvordan det gikk da svanefar skulle tøffe seg.

Karl Morten Bårdsen var på vei fra butikken med de to sønnene sine da de fikk øye på en svanefamilie langs veien. Svanefar hadde stilt seg opp midt i Heggelandsvegen på Tysnes og glefset mot dekkene på bilene som kjørte forbi.

– Vi tenkte at han ville stoppe bilene for at resten av familien kunne gå trygt over veien, men da vi prøvde å hjelpe ble han bare mer hissig og hveste mot oss, forteller Bårdsen.

– Ikke lett å kommunisere

Svanefamilien hadde funnet seg godt til rette og nektet å rikke seg av flekken.

Karl Morten Bårdsen

– Det var tydeligvis ikke en del av planen at de skulle krysse veien. Det var nyklippet gress i veikanten, og sikkert en deilig plass å sitte. Jeg tror de hadde tenkt å slå seg til ro der, sier Bårdsen.

Han og sønnene var bekymret for at den lille familien skulle bli påkjørt og prøvde å finne ut hvordan de kunne få svanene til å flytte seg, men det var enklere sagt enn gjort.

Etter en stund måtte de se seg tapt mot den bryske svanefaren og valgte å ringe politiet for å få hjelp.

Karl Morten Bårdsen

Lykkelig slutt

Etter å ha fått bekreftet at viltnemnden var på vei kjørte Bårdsen og sønnene tilbake til feriehuset sitt. Men sønnene på 12 og 14 år syntes det var dumt å dra uten å vite hva som ville skje med svanefamilien.

– Guttene ble veldig engasjert, så da vi leste på Twitter at viltnemnden hadde geleidet svanene til sjøs måtte vi dra ned å se hvordan det gikk med dem, sier Bårdsen.

Ved Våge havn fant de svanefamilien i mer passende terreng.

– Det var kjekt å se at de hadde det bra. Det gir en god følelse at man kan hjelpe til, sier Bårdsen.

Han berømmer politiet og viltnemndens innsats.

– Her kunne det oppstått farlige situasjoner både for svanene og for trafikanter, så det er bra at politiet tar det på alvor, sier han.