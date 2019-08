MDG får sitt beste resultat på en BT-måling og kan sikre flertall for et Ap-ledet byråd.

MDG sikrer seg 8,7 prosent på den siste meningsmålingen Respons Analyse har gjort for BT og VG. Samtidig går både bompengepartiet og Høyre kraftig tilbake.

Førstekandidat Thor Haakon Bakke (MDG) mener han har svaret på hvorfor.

– Vi er kjempetydelige på de viktigste sakene i vår tid; klima og miljø.

Samtidig mener han fokuset på bompenger i denne valgkampen også kommer de grønne til gode.

– Vi har tatt et tydelig standpunkt på hva bompenger faktisk gir oss i Bergen. Vi får god luft, mindre kø, mindre svevestøv og mer plass. Bompengene gir ikke bare kollektivinvesteringer, selv om det også er veldig bra.

Også Thore Gaard Olaussen i Respons tror bompengestriden har bidratt til MDGs vekst.

– Antakelig har det skjedd en polarisering når det gjelder miljøpolitikken. Når man har en ny liste som er imot bompenger, så får miljøpartiene en motmobilisering.

Satser som i Oslo

Bakke peker også på den tydelige satsingen på sykkelveier som en forklaring på fremgangen. Nylig lanserte De Grønne forslag om å stenge sentrumsgater som Christies gate for privatbilister for å gi plass til syklende.

– Vi ser etter løsninger for å fjerne bilene – som ikke avhenger at vi bygger biltunneler.

I Oslo sitter MDG i byråd sammen med SV og Ap. Der markerer de seg tydelig i bypolitikken, blant annet gjennom den kjente byråden Lan Marie Nguyen Berg.

– Jeg ser at vi kan ta rollen her i Bergen som MDG har tatt i Oslo, og presse sentrum og venstre for å få et enda grønnere byråd. I Oslo har vi opplevd en dobling på meningsmålingene. Undersøkelser viser at folk i byer liker MDGs politikk.

Flertall uten Rødt

Olaussen i Respons sier at MDG rekrutterer bredt, og spesielt blant de unge.

– 12 prosent av velgerne under 30 år sier de vil stemme MDG, med forbehold om feilmarginer. I den gruppen er MDG like stor som bompengepartiet, sier Olaussen.

På forrige meningsmåling var Pensjonistpartiet inne med et mandat. Dermed kunne de sikre flertall for et byråd med Høyre, Frp og FNB.

Nå er pensjonistene ute, mens både Høyre og FNB er de to store taperne på denne ukes måling. Begge går ned rundt tre prosentpoeng. Bare Frp stiger på høyresiden, til 5,8 prosent.

Samtidig har venstresiden styrket seg kraftig. På den siste meningsmålingen sikrer en koalisjon av Ap, KrF, Venstre, Sp, MDG og SV seg 34 mandater og flertall. Dermed kan Ap styre uten å måtte lene seg på støtte fra Rødt.

– Dette er absolutt spennende, konstaterer Bakke.

Velger ikke side

MDG har lenge profilert seg på å være et sentrumsparti som kan samarbeide i flere retninger. I Bergen har imidlertid partiet vært tydelig forankret på venstresiden. Bakke har også erklært at et byrådssamarbeid med Høyre, Frp eller Bompengepartiet er uaktuelt.

– Men hvis du skal velge mellom SV/Rødt eller KrF/Venstre da?

– Vår rolle er at vi er den grønneste gutten eller jenten i klassen. Vi kan samarbeide i alle retninger her. De andre har ideologiske skillelinjer som de prioriterer høyt, svarer listetoppen.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Trym for eldre

– Denne målingen gir flertall til bybane over Bryggen til Åsane og økte bompenger i Bergen, sier Trym Aafløy, toppkandidat for FNB.

Han sier at han selvsagt er misfornøyd når partiet går ned. At partiet også sliter med nå de unge velgerne, kommenterer han slik:

– Folk er seg selv nærmest. Blant de unge er det mange som ikke har bil eller er etablert. De har ikke følt det på kroppen, sier Aafløy.

BTs valgekspert Johan Giertsen sier at det ikke er overraskende at FNB og Høyre går ned fra forrige uke.

– For Høyres del er det i henhold til landstendensen. FNB hadde mobilisert uforholdsmessig mange hjemmesittere i forrige måling, derfor er det ikke overraskende med et lite minus nå, sier Giertsen.

Det betyr altså at en stor andel av dem som nå sier at de vil stemme på FNB, ikke stemte ved forrige valg. Da er spørsmålet om de faktisk vil bruke stemmeretten sin denne gangen.

– Det kan hende protestvalget bidrar til å øke valgdeltakelsen.

Han påpeker at et resultat på 17–18 prosent fortsatt vil være sensasjonelt bra av en helt ny liste.

– Knekker ikke bomkoden

Giertsen sier at mange av partiene har uvanlig lav lojalitet, det vil si at det er få av deres tidligere velgere som nå sier de vil stemme på partiet.

Både Ap og Høyre har en lojalitet på under 50 prosent, noe som er uvanlig for dem.

– Verken Ap eller Høyre har klart å mobilisere sine egne velgere. Nå begynner det å haste. Forhåndsstemmene raser inn. Men de har ikke klart å knekke bomkoden, og det kan koste dem dyrt, sier han.